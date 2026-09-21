富邦人壽通訊處喋血！男疑藏3刀傷人 2人「皆中10多刀」

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處廁所今早有2男衝突、持刀傷人，2人皆受多處刀傷、意識不清送醫救治，警方初查確認1人是該公司洪姓業務員，初判另1人是41歲黃姓男子、分析比對中，目前研判黃男攜帶3把水果刀入室，尾隨洪進入廁所後發生衝突，詳情帶查。

警方調查，位於台北市中山區建國北路二段的富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處，今早11時許傳出2名男子全身多處割傷，皆意識不清，救護人員介入後將傷者分送台大、馬偕醫院救治。

員警獲報到場發現，現場留有2把沾有血跡的水果刀，其中1把水果刀的刀柄被折斷，黃男隨身包包內另查獲1把水果刀，初判黃攜帶3把水果刀進入案發通訊處。

現場另遺留一張身分證件，警方原本依據該證件資料鎖定48歲伊姓男子涉案，但進一步追查後發現，伊男先前已因證件遺失而掛失，未涉本案；警方擴大清查，另鎖定41歲黃男涉案，正進一步分析比對中。

38歲洪男是該通訊處業務員，右頸、左頸、後頸、雙手手指、手掌、右手臂、左胸、左臉、右大腿等處中刀；黃男身分未明，左頸有密集刀傷、雙手手指、左胸、右頸等處中刀。

現場人員指稱，黃進入通訊處後，先在顧客休息區坐下，原本沒有異狀，不久後尾隨洪男進入廁所，廁所內旋即傳出爭吵聲響，其他人聞聲進入查看，發現2人皆受傷倒地，立刻報警處理。

警方表示，全案朝殺人未遂罪方向偵辦，目前洪男進行氣切手術中，已無生命危險；另名男子身分比對中，正在加護病房治療中。詳細案發過程及確切作案動機等，皆有待釐清。

富邦人壽中午聲明表示，今早該公司通訊處業務人員遭外部人士攻擊受傷，第一時間已將受傷人員送醫救治，並通報警方調查；該公司將全力配合釐清。富邦人壽高層業務主管也已前往醫院探視同仁及關心家屬，同時安撫單位同仁情緒。