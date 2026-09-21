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張俊傑已逃亡2周！檢警抓接應共犯12人 司機5人都羈押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，竹聯幫義堂「小麥可」陳威達涉嫌在大安森林公園公廁協助張破壞電子手鐶逃亡，陳已到案羈押禁見，新店警分局再拘提第11名、12名接應共犯，陸續依藏匿人犯等罪嫌移送北檢複訊。

據了解，竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，綽號「小麥可」有擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，為竹聯幫中生代「武將」，他涉嫌聽從藏鏡人指示到大安森林公園的公廁，協助張俊傑「斷鐶」，破壞台北地方法院施以科技監控的電子手鐶，手鐶棄置草叢，協助張逃亡。

張俊傑9月6日棄保潛逃，北檢9月7日分案偵辦，張俊傑涉嫌變裝、換車逃南部，由共犯周煥凱、陳厚彰、陳俊翰開車接應，在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，外傳入住高雄飯店又消失在人潮中；專案小組以車追人，研判張尚未出境，迄今逮獲共犯12人。

新店分局9月18日在南部軍營拘提負責車輛處理的現役軍人吳東翰，也是全案第10名接應共犯，檢方訊後諭令5萬交保、限制出境出海。新店分局昨日、今日分別拘捕此案第11名共犯陳元安，陳涉嫌與吳東翰有手機通聯紀錄，另第12名共犯則涉嫌開車載送張俊傑，2人將陸續移送北檢複訊。

張俊傑逃亡案中，北檢9月14日通緝的共犯陳威達於9月18日在律師陪同下到案，複訊後羈押禁見獲准；專案小組拘提的共犯周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰等4人也羈押禁見。其餘涉案被告疑接觸張俊傑或提供車輛供使用，高金助理陳俊瑋5萬交保、陳彥安10萬交保、陳采薰2萬交保、伍恩廷20萬交保、吳東翰5萬交保。

張俊傑逃亡案，新店分局拘提涉嫌藏匿人犯的共犯陳元安。記者蕭雅娟／攝影
張俊傑逃亡案，新店分局拘提涉嫌藏匿人犯的共犯陳元安。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑逃亡案涉嫌藏匿人犯的男子潘信義（左上）、周煥凱（左下）、陳厚彰（右上）、陳俊翰（右下）等4人遭羈押禁見。聯合報系資料照
張俊傑逃亡案涉嫌藏匿人犯的男子潘信義（左上）、周煥凱（左下）、陳厚彰（右上）、陳俊翰（右下）等4人遭羈押禁見。聯合報系資料照

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達（中）涉嫌居中協助，在律師陪同下到案，檢方訊後羈押禁見獲准。聯合報系資料照
立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達（中）涉嫌居中協助，在律師陪同下到案，檢方訊後羈押禁見獲准。聯合報系資料照

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