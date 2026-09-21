富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝

富邦人壽建北大樓通訊處今傳持刀傷人案，2名男子被發現倒臥廁所，皆身受多處割傷、意識不清，送醫治療中，警方初查確認1人是富邦業務員，另名男子仍身分未明，相關查處、送醫畫面下午曝光。

相關影像顯示，警方獲報派員介入調查，員警進入大樓9樓通訊處內，現場人員慌忙配合，指出案發現場在通訊處顧客休息區旁的廁所內，員警旋即拉起封鎖線調查。

警方調查，位於台北市中山區建國北路二段的富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處，今早11時許傳出2名男子全身多處割傷，皆意識不清，救護人員介入後將傷者分送台大、馬偕醫院救治。

據悉，警方初查確認傷者包含富邦業務員、38歲洪姓男子，及另名年約40歲男子。員警介入時，發現現場遺留一把水果刀及一張沾血證件，經查證件主人早已因證件遺失而掛失，並非涉案者，警方另透過涉案男子外貌特徵鎖定41歲黃姓男子，目前正積極比對中。

現場人員指稱，涉案的「外部男子」進入通訊處後，先在顧客休息區坐下，原本沒有異狀，但他不久後尾隨洪男進入廁所，廁所內旋即傳出爭吵聲響，其他人聞聲進入查看，發現2人皆受傷倒地，立刻報警處理。

警方表示，全案朝殺人未遂罪方向偵辦，目前除洪男外，另名男子身分仍未明，詳細案發過程及確切作案動機等，皆有待釐清。

富邦人壽中午聲明表示，今早該公司通訊處業務人員遭外部人士攻擊受傷，第一時間已將受傷人員送醫救治，並通報警方調查；該公司將全力配合釐清。富邦人壽高層業務主管也已前往醫院探視同仁及關心家屬，同時安撫單位同仁情緒。

現場人員指出案發現場在通訊處顧客休息區旁的廁所內，員警旋即拉起封鎖線調查。圖／警方提供