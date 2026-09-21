富邦人壽通訊處喋血！2男廁所刀傷昏迷送醫 「外部男子」身分未明

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處今傳持刀傷人案。記者李隆揆／攝影 富邦人壽位於台北市中山區建北大樓內的通訊處今傳持刀傷人案，2名男子身受刀傷、意識不清送醫治療中，警方初查確認1人是富邦業務員，另1人身分未明，正調閱監視器畫面追查案情中。

台北市消防局表示，今早11時10分獲報，中山區建國北路「建北大樓」9樓有2名男子身受多處割傷、皆意識不清，分送台大、馬偕醫院救治。

警方初步調查，案發現場是富邦人壽通訊處，傷者包含1名業務員、38歲洪姓男子，及另名年約40歲男子，身分未明。

其中，有現場人員看見男子起初進入案發通訊處，在顧客等候區坐著，不久進入廁所，隨後傳出爭吵聲響，現場人員聞聲查看，發現洪男及男子已受傷倒地。

據悉，員警獲報到場時，現場遺留一把水果刀，以及一張沾血的身分證件，警方一度依據該證件追查涉案男子身分，但清查後發現該證件主人因證件遺失已掛失，並非涉案者，警方另鎖定特定對象，正積極比對確認中。

警方表示，2人確切衝突過程仍不明，目前正調閱監視器並調查現場人員以釐清案情，全案初步將朝殺人未遂罪方向偵辦。

由於案發時間接近中午，案發處人來人往，有民眾在路旁目擊傷者被抬上擔架送醫過程，嚇壞錄影上傳網路，引發網友關注。

富邦人壽中午聲明表示，今早該公司通訊處業務人員遭外部人士攻擊受傷，第一時間已將受傷人員送醫救治，並通報警方調查；該公司將全力配合釐清。富邦人壽高層業務主管也已前往醫院探視同仁及關心家屬，同時安撫單位同仁情緒。

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處今傳持刀傷人案。記者李隆揆／攝影

富邦人壽「建北大樓」9樓通訊處今傳持刀傷人案。記者李隆揆／攝影