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影／21歲毒駕男遇盤查竟衝撞警車 南警開14槍射擊輪胎逮人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午9時許將車停放在台南市安南區本原街一段路旁休息，轄區第三警分局員警巡邏經過，發現張神情有異，上前盤查；張不願配合，更發動車輛衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎，張下車徒步逃逸，仍被警方追上，束手就擒。

第三分局副分局長郭榮木說明，今天上午8時許，安中派出所員警開車巡邏時，在原街一段發現張姓男子將車輛停放路旁，疑似神情恍惚，且其車輛並未靠右，車身有占用道路情況；警車迴轉後，員警下車走上前盤查，張當時車輛熄火，似乎正在休息，但拒不配合，員警立即呼叫支援。

第一輛支援警車趕到，先停在張的車輛後方，第二輛警車趕到，準備擋在張的車輛前方，阻止他開車逃跑；此時張迅速發動車輛，於9時6分前後衝撞、撞開警車後逃逸，員警為阻止他，當場對其輪胎開14槍，張右轉本原街一段167巷、駕駛約100公尺後，疑似因輪胎受損開不動，下車徒步逃逸。

員警開巡邏車追上，張狂奔跑到自己跌倒，只能束手就擒；員警在張的車內查獲第二級毒品安非他命吸食器及第三級毒品愷他命等，對張進行毒品檢測，也確認呈現陽性反應，目前已將他帶回派出所製作筆錄，全案詢問後，將依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

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張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／threads網友amsann_提供
張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／threads網友amsann_提供

張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／threads網友amsann_提供
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張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／threads網友amsann_提供
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21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／民眾提供
21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／民眾提供

21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／民眾提供
21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／民眾提供

21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／民眾提供
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21歲張姓男子吸毒後開車上路，今天上午將車停放路旁休息，員警要盤查，張拒不配合，更衝撞警車後逃逸，警方當場開14槍射擊輪胎。圖／民眾提供
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