倒地還被打頭！新竹代駕司機搶救不治 最後逃命畫面曝光

新竹縣57歲吳姓代駕司機16日清晨遭酒醉乘客羅男追打，送醫搶救後仍於今天傷重不治。檢警相驗初步研判死因為顱內重創。羅男原涉重傷害罪，經檢方聲押、法院裁准，全案將朝重傷害致死方向偵辦。

警方調查，33歲羅男16日清晨飲酒後叫代駕，由吳男駕駛他的車輛，從湖口鄉八德路一段載送返家。清晨6時許行經三元路與千禧路口附近，兩人在車內因不明原因發生爭執，隨後下車。

監視器畫面顯示，羅男一路追逐吳男，另名跟車的代駕同事上前勸阻。吳男邊抵抗邊後退，試圖逃離，卻突然倒地、後腦著地，倒地原因仍待釐清。羅男見吳男倒下，仍朝他的臉部、頭部揮拳，隨後離開現場。

新湖警分局表示，湖鏡派出所當天清晨6時32分獲報，員警趕抵時發現吳男倒臥，立即通報救護車送醫。吳男送往林口長庚醫院加護病房救治後持續昏迷，今天仍因傷勢嚴重宣告不治，檢警今天完成相驗。

由於羅男到案時距案發已約8小時，未實施酒測，已採尿送驗，釐清是否涉及施用毒品；吳男當時駕駛的車輛未裝設行車紀錄器，車內爭執原因仍待調查。

檢警18日晚間持拘票將羅男拘提到案。檢方訊問後認為羅男涉重傷害罪嫌重大，有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押獲准。吳男今天不治後，全案將朝重傷害致死方向偵辦。

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