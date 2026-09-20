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高雄警凌晨盤查未繫安全帶揪毒駕 車內起出毒品77包

中央社／ 高雄20日電

劉姓駕駛今天凌晨開車行經高雄三民區一處路口，因未繫安全帶遭警盤查，檢測呈毒品陽性反應，車內起出毒品咖啡包、愷他命共77包，警方依毒品等罪嫌送辦，並追查來源。

高雄市警察局三民第二分局員警說明，36歲劉男凌晨1時10分許，開車行經民族一路與天祥一路口，因未繫安全帶，遭巡邏員警示意停車受檢。

警方表示，員警於盤查過程中，於車內查獲劉男涉嫌非法持有第二級毒品咖啡包35包，及第三級毒品愷他命42包等物；後續經員警使用毒品唾液快篩試劑對劉男進行檢測，結果呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，劉男涉嫌毒駕

警方指出，劉男駕駛車輛未繫安全帶且涉毒駕，分別違反道路交通管理處罰條例第31條第1項，及第35條第1項第2款，最高可處新台幣12萬多元，當場移置保管此汽車，並吊扣其駕照2年、牌照2年。

警方表示，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，將劉男移送高雄地檢署偵辦，並建請地檢署聲請預防性羈押；另外，劉男否認持有毒品，警方將持續溯源追查，以釐清毒品來源。

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