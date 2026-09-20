越南女成為我國國民 仗已扎根竟對家鄉同胞販毒、放高利貸

越南裴姓女子已成為我國國民，她倚恃在新營火車站一帶扎根經營已久，竟對越南移工放高利貸與販賣毒品；檢方偵辦時還飾詞狡辯，遭到羈押才改口承認，企圖交保。檢方痛批，裴女毒害家鄉同胞，目無法紀，品行與犯後態度惡劣，依重利、強制、恐嚇取財、毒品等罪嫌提起公訴。

起訴指出，48歲越南裴姓女子於2011年3月取得我國國籍，在台南市新營區中山路新營火車站附近經營一間越南用品店，是附近越南在台移工購物與交流中心；裴女憑藉我國與越南國對於外匯有管制每日、每月匯款上限、手續費等，辦理地下匯兌牟利，放款時還扣留移工護照（其非法理國內外匯兌業務等犯行，檢方另案偵辦）。

裴女以店面作為掩護，與借款人簽署假買賣契約，以出售店內百貨為理由，包裝借款金額與高額利息約定，再自行或指使他人以恐嚇方式索討高利貸欠款；2024年1月，越南籍黎姓男子因母親生病需要用錢，向裴女借款新台幣3萬元，約定每月利息3千元，換算其周年利率為120%重利。

黎在2024年2、3、4月分別償還1萬3000元，已還清債務，裴女卻稱黎未於期限內還清借款，恫稱「如果不還錢就要找你老闆讓你無法工作、找人打你、讓你跑法院、增加利息」等，繼續索要金錢，黎陸續再交付7萬多元，之後裴女還將其機車用大鎖扣留，逼迫繼續給錢。

裴女還在店內販賣販賣毒品愷他命、搖頭丸、毒咖啡包給越南籍移工，范姓、馬姓移工2025年7月間分別4次、2次前往購毒共計花費1萬餘元；台南市警新營分局追查移工毒品來源，今年5月持搜索票前往裴女店面搜索，扣得甲基安非他命52包、愷他命43包、毒品咖啡包16包等。

檢察官廖羽羚偵辦時，裴女全盤否認犯行，聲稱後面儲藏室任何人都可以進出，懷疑是蘆姓移工偷偷放毒品在那邊；檢察官以她涉犯販毒重罪、飾詞狡辯，向法院聲請羈押獲准，裴女才承認販毒，但又稱因離鄉背井來台，不懂台灣法律才會賣。

裴女為求交保，也承認對黎姓移工放高利貸；檢方認為，裴女已在我國居住15年成為國民，有何不懂台灣法律可言？且販毒為萬國公罪，其歷次應訊種種辯解，顯然是看證據到那就承認到那，以擠牙膏的方式規避刑責，又貪圖認罪減輕刑度的寬典，或求取交保。

檢方痛批，裴女仗著越南移工語言不通，長期辦理地下匯兌營利，若有人借款，更簽署假買賣契約，並恐嚇移工不還錢就要讓對方遭到解雇；且她自己不吸毒，卻販毒給原本在越南沒有吸毒的移工（來台前均須繳交良民證），毒害家鄉同胞，使其染上吸毒惡習，經濟狀況雪上加霜。

檢方指出，裴女長期反覆實施犯罪，無惡不作，惡意剝削真正離鄉背井的越南移工，目無法紀，品行與犯後態度惡劣，依加重重利、強制、恐嚇取財、毒品等罪嫌提起公訴，建請法院重判及移審後繼續羈押，以避免其畏罪潛逃或滅證串證。

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