毒鴛鴦通緝落網揭棄屍案！女嬰病逝裝水桶埋山區 檢警預計下週四解剖

桃園龜山警方前天追緝一對均因毒品案遭通緝情侶，追問巫女今年初產下二胎女寶的去向時，林男坦承4月間已病逝，由於兩人均遭通緝，因此草草將遺體裝入藍色塑膠水桶載往新北林口山區掩埋，警方尋獲時，嬰屍體型正常但已腫脹，檢警預計24日解剖釐清死因及相關責任。

龜山警分局本月17日前往新北市林口區追緝戶籍在桃園的29歲巫姓女通緝犯，巫女因毒品遭判2年徒刑確定，必須入監服刑，逮捕當下，赫然發現與她同居的39歲林姓男友也因毒品案件未出庭應訊遭法院通緝中，雙雙帶回偵辦。

龜山警方依法逮捕巫女後，由於她即將入監執行刑期，依程序清查其家庭及子女狀況，卻發現她今年1月產下的女兒卻行蹤不明，面對警方追問，林男坦承小女兒已於今年4月死亡。

林男供稱，當時孩子身體出現不適，原本曾打算送醫，但巫女表示「不用」，沒想到女兒竟沒了呼吸心跳，由於兩人當時都背負通緝身分，擔心送醫或報案後遭警方查獲，因此當下未將女兒送醫，也沒有向警方或相關單位通報。

林男供稱，小女兒死亡後，兩人無法辦理後事，於是將寶寶遺體裝入藍色塑膠水桶，然後載往新北市林口區山區，挖掘土坑掩埋。警方掌握林男供述及相關線索後，當晚立即前往林口山區搜尋，果然在山區找到遭掩埋的塑膠水桶。

初步勘驗，發現女嬰遺體雖然腫脹，不過身形還算正常，不至於像受虐兒乾癟瘦小，由於嬰兒出生數月內，恐發生猝死症狀，且根據巫女的供述，她經常在餵奶之後，不喜歡幫孩子拍背打嗝，是否因此讓孩子噎死，檢警將進一步解剖釐清女嬰真正死因。