吸水脹30倍 誤食「水晶寶寶」恐腸阻塞、窒息

「水晶寶寶」曾在國中、小學生界流行，屢傳出幼童好奇誤食，醫師提醒水晶寶寶具高吸水性，會膨脹增加廿至卅倍大，誤食恐造成腸道阻塞，嚴重得開刀移除，或卡在呼吸道窒息死亡，家長應避免讓幼童接觸。

衛生福利部台中醫院小兒科主治醫師徐敏哲指出，水晶寶寶色彩繽紛、外型類似糖果，國內外都曾有幼童誤食，因水晶寶寶具高吸水性，被吞下肚會吸收腸胃的水分、消化液，加上幼童腸道窄小、易阻塞，未及時發現恐血液循環不良造成壞死、穿孔，萬一卡在呼吸道更危急，會窒息死亡。

徐表示，若家長發現小孩臉色蒼白、呼吸異音、嘴唇發紫等，可能是呼吸道阻塞，若腸道阻塞則會嘔吐、進食困難、糞便滲血，家長若懷疑幼童誤食水晶寶寶，應禁食、禁水、馬上就醫。

台北榮民總醫院兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝表示，幼兒誤吞水晶寶寶致腸胃道阻塞，處置上可透過消化道內視鏡，先將異物弄小、剪碎後夾出；若需開刀，則會採取腹腔鏡等微創手術，會視實際狀況而定。水晶寶寶質地軟，若塞住呼吸道恐難用哈姆立克法催吐，家長應避免讓幼童接觸並食用。