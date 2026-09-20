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傷害動物 男倒「水晶寶寶」害死20錦鯉

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

田美福德宮魚池去年底遭人倒入「<a href='/search/tagging/2/水晶' rel='水晶' data-rel='/2/225118' class='tag'><strong>水晶</strong></a>寶寶」，釀廿隻<a href='/search/tagging/2/錦鯉' rel='錦鯉' data-rel='/2/208615' class='tag'><strong>錦鯉</strong></a>誤食暴斃，廟方主委蔡俊雄（圖）案發後已重新飼養新一批錦鯉。記者曾健祐／攝影
田美福德宮魚池去年底遭人倒入「水晶寶寶」，釀廿隻錦鯉誤食暴斃，廟方主委蔡俊雄（圖）案發後已重新飼養新一批錦鯉。記者曾健祐／攝影

陳姓男子去年將含有「水晶寶寶」的芳香劑倒入台中市沙鹿區田美福德宮的魚池，造成廿條錦鯉集體暴斃，檢方認為水晶寶寶吸水可膨脹卅倍大，陳讓錦鯉誤食致死主觀有傷害動物犯意，台中地方法院沙鹿簡易庭依違反動物保護法判拘役四十日，併科罰金廿萬元，可上訴。

田美福德宮主委蔡俊雄表示，魚池原飼養廿多隻德國錦鯉，一尾要價二五○○元，兩年多來平安無事，去年底卻突然集體死亡，調監視器才發現有人夜間倒入整罐芳香劑，隔天先有兩、三隻錦鯉翻肚，後來越死越多，一周內全數死光。

檢警調查，陳（卅歲）去年十二月八日晚上八時許到福德宮，在魚池投入「水晶寶寶」釀廿條錦鯉吞食身亡，宮廟損失四萬五千元。

檢方引用台大醫院新竹分院二○二四年新聞稿，提及「水晶寶寶」成分為丙烯酸樹脂，是吸水性很強的高分子化合物，若誤食會在腸道中吸水膨脹至廿至卅倍，會導致腸道嚴重阻塞，須緊急開刀。

檢方根據監視器畫面，陳經傳喚雖未到庭應訊，但他在警詢時坦承犯行，認定陳持水晶寶寶投入魚池，讓錦鯉吞時候造成死亡，顯有傷害動物犯意，偵結後依違反動物保護法、毀損等罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院沙鹿簡易庭審酌，陳構成動保法第廿五條第一款，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，判處拘役四十日併科罰金廿萬元，拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。

錦鯉 動物 水晶

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