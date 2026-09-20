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堅守兒科急診27年 吳昌騰不忘初衷

聯合報／ 記者沈沛育林琮恩／台北報導

<a href='/search/tagging/2/林口長庚' rel='林口長庚' data-rel='/2/257827' class='tag'><strong>林口長庚</strong></a><a href='/search/tagging/2/兒科' rel='兒科' data-rel='/2/242329' class='tag'><strong>兒科</strong></a><a href='/search/tagging/2/急診' rel='急診' data-rel='/2/259165' class='tag'><strong>急診</strong></a>主治醫師吳昌騰投入兒科急診廿七年，迄今仍堅持在第一線守護急重症兒童。圖／吳昌騰提供
林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰投入兒科急診廿七年，迄今仍堅持在第一線守護急重症兒童。圖／吳昌騰提供

出生人數陡降，客源變少，兒科成為許多醫院最不受歡迎科別，選擇「兒童急診」次專科醫師更少，願意留下的醫師工作愈來愈重，然林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰一待已廿七年，迄今仍提醒著自己莫忘初衷，守護急診裡的小生命。

五年前，一名罹患心肌炎的九歲女童轉院途中突然心跳停止，救護車緊急送進林口長庚，吳昌騰與兩名年輕醫師接力ＣＰＲ，持續四十五分鐘之久，將孩子從鬼門關前搶回一命 ，後續裝上葉克膜治療，一個月後女童意識清楚，恢復健康，自己走出醫院。

六十歲吳昌騰表示，投身於兒童急重症領域，起因於一九九八年腸病毒七十一型疫情，當時奪走數十名兒童生命，他認為自己應該為孩童們多做一些事情，轉眼間一待就是廿七年，盡管最近十年來年輕醫師不太願意投入兒科，以致工作量日益沉重，他仍堅守於第一線。

「兒童無法清楚表達病痛，急重症幼兒患者在在考驗著醫師經驗。」吳昌騰說，幼童如果誤食鈕扣電池，需在兩小時內取出電池，否則氣管瘻管、腸道可能壞死，這些危及生命的急重症狀況大概只有兒科急重症醫師才能及時處理。若照顧者提供資訊不完整，或低估嚴重程度，拖延病情，此時有賴醫師的經驗與觀察。

吳昌騰常在急診面對焦急、暴怒的家長，他表示，可以理解家長的心急擔憂，但不應轉化為言語或肢體暴力，這不利於醫病關係，甚至延誤病情，「情緒無法解決問題」，唯有清楚及有效的溝通才能真正幫助病童度過難關。

受到少子化衝擊，兒科人力銳減，吳昌騰難掩憂心地表示，兒科用藥量少，開刀項目又不多，對於部分醫院來說是賠錢單位，而兒科醫師在醫院薪資排名上常是倒數的科別，以致年輕醫師不願加入兒科，政府應正視問題，如任由情況惡化，未來兒科急診品質堪慮。

急診 兒科 林口長庚

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