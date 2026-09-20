人力不足 僅5醫院有兒科全天候急診

兒童急診專業門檻高，在少子化、人力不足及夜間值班壓力下，能廿四小時撐住兒童急重症防線的醫院愈顯珍貴。記者林伯東／攝影

台北市議員李柏毅抱八個月大女兒到醫院急診時咆哮，事後致歉解釋因夜間急診無兒科專科醫師，連跑三家醫院，才轉至國泰醫院。第一線兒科醫師表示，兒童急診醫師嚴重不足，常由成人急診醫師輪值，這已是醫療常態，且誤判風險較高。

目前全國二○五家急救責任醫院提供兒童廿四小時急診服務，其中八十二家具高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護能力，提供兒童急重症醫療服務。然而，小兒科專科醫師全天候待在急診的醫院卻少之又少，僅有台大、台北馬偕、新竹馬偕、中國醫藥大學兒童醫院、彰基兒童醫院。

台灣兒童急診醫學會理事長吳漢屏表示，兒童急診理想狀況應是廿四小時均有兒科專科醫師在場，但即使醫學中心也很難做到，因兒科急診醫師人力不足，且幼兒患者量不高，不符人力成本。

「兒科人力逐漸萎縮，許多醫院連兒科住院醫師都招不滿，遑論找到願意選擇兒童急診次專科的醫師。」新光醫院兒童腫瘤科醫師何正尹說，若按每周七天、廿四小時急診排班需求，每家醫院至少三至四位兒科急診醫師輪值，才能開診，但兒童急診次專科醫師數量嚴重不足，只能由其他次專科兒科醫師，或成人急診醫師兼任。

何表示，除了固定門診之外，自己每周一固定值急診班，有時假日還得兼顧兒科加護病房與急診，可見人力緊迫。自家醫院早上兒童急診由兒科醫師看診，但至晚上改由成人急診醫師，如果收治小兒特殊疾病患者，診斷容易疏漏，加上兒童抽血各項數值標準與成人不同，難免會誤判。

此事件凸顯台灣兒科急診醫師人力窘迫，因輪班工時長、給付不足，許多兒科醫師選擇自行開業，不願留在大型醫院輪值急診。吳漢屏表示，日本、美國兒童急診給付較高，相較之下，台灣健保採人次給付，如果兒童急診給付與成人急診差不多，醫院站在經營角度上，當然選擇縮減兒科人力。

對此，健保署醫務管理組代理組長林右鈞表示，健保支付標準中，基本診察點數原則相同，但兒童患者會依年齡另外計算加成，以兒童急診診察費為例，收治未滿六個月嬰兒，給付點值加成百分百，如為六個月至未滿二歲加成三成，二歲至未滿七歲者加成二成；若診治醫師具有兒科專科資格，更可再加成五成。