「水晶寶寶」吸水膨脹30倍！怪男當飼料撒害死整池錦鯉 幼童誤食後果嚴重

「水晶寶寶」曾在國中、小學生界流行，其丙烯酸樹脂有強力吸水性，能迅速膨脹20至30倍，屢屢傳出幼童好奇誤食，不少醫師均提醒恐釀腸道阻塞、甚至卡在呼吸道釀窒息死亡後果。聯合報系資料照

「水晶寶寶」曾在國中、小學生界流行，其丙烯酸樹脂有強力吸水性，能迅速膨脹20至30倍，屢屢傳出幼童好奇誤食，不少醫師均提醒恐釀腸道阻塞、甚至卡在呼吸道釀窒息死亡後果，台中甚至有民眾當成魚飼料撒釀整池錦鯉暴斃，此舉違反動物保護法除有刑責，還面臨20萬元起跳的罰金。

動物保護意識抬頭，動物保護法2017年修正後，針對騷擾、虐待或傷害動物行為，刑責提高至2年以下徒刑，併科罰金20至200萬元罰金；行政院今年1月再通過動保法部分條文修正草案，將宰殺、故意傷害動物等，提高至6月以上5年以下徒刑，併科30至300萬元罰金。

法界認為，陳姓男子將內涵水晶寶寶的芳香劑倒進魚池，可清楚預見錦鯉當成飼料吞食，故意傷害動物犯意明確，更非單純惡作劇，其傷害動物生命，縱使只判拘役40日，但併科20萬元罰金彰顯任意殘殺動物應負的責任。

衛生福利部台中醫院小兒科主治醫師徐敏哲指出，水晶寶寶最初是園藝使用，因色彩繽紛、外型類似糖果，國內外都曾傳出幼童誤食，因水晶寶寶具有高吸水性，膨脹增加20至30倍大，也有人倒水槽、馬桶釀堵塞，誤食後果當然更嚴重，通常都是「掉到哪裡，就卡到哪裡。」

她也說，水晶寶寶被吞下肚會吸收腸胃中的水分、消化液，加上幼童腸道窄小，非常容易阻塞，未及時發現可能血液循環不良造成壞死、穿孔，萬一卡在呼吸道就更危急，恐引發窒息死亡。

徐表示，2、3歲幼童誤食下，通常很難確切描述食用的時間、數量，家長發現有臉色蒼白、呼吸異音甚至是嘴唇發紫等，很可能就是呼吸道遭阻塞，若是腸道阻塞下，會出現嘔吐、進食困難，糞便也可能滲血。

徐敏哲提醒，發現幼兒誤食水晶寶寶下，千萬不要馬上灌水，這樣恐會加速膨脹讓狀況惡化，安全起見下應禁食、禁水並馬上就醫，嚴重阻塞腸道下就得開刀取出，臨床也曾有吞食數量過多，第一時間難全數移除，殘留的水晶寶寶再度膨脹，必須二度開刀的案例。