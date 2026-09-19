快訊

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成萬華街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

SUPER教師獎往例都出席…教長鄭英耀罕見缺席 改赴防衛韌性論壇

聽新聞
0:00 / 0:00

勒斃泰女友塞行李箱、藏冰櫃 台中恐怖男友涉殺人罪遭檢方聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

泰國籍女子阿思9月初來台和吳姓男友碰面卻逾期未歸，泰國家屬透過在台友人報案，台北萬華警方查出吳男和阿思爭執後，涉嫌將她勒斃、裝箱，再運往任職的台中科技公司冰櫃存放，警方今晨在台中海線逮到吳、發現遺體；台中地檢今相驗，晚間複訊吳男後依殺人罪嫌將他向法院聲請羈押。

台中地檢署指派重大專組檢察官陳東泰偵辦，經查吳男和阿思交往1年多，阿思9月2日來台和吳碰面，原訂14日就要回國但家人卻遲遲等不到人，經在台友人向萬華警方報案，警方調閱監視器掌握吳男進出旅館、攜帶大型行李箱，吳13日離開後阿思就沒再現身，懷疑吳涉案。

檢警查出，吳男因阿思分手，2人在旅館爭執就朝她勒脖斃命，再將女子遺體裝入大型行李箱中，運到台中任職的科技公司冰櫃藏放。

中檢說，18日接獲萬華分局通報，西門町派出所18日下午接獲民眾報案，稱其外籍女性友人失聯且行蹤不明，經查同行男子吳○毅行蹤可疑，且住居所在台中市，報請檢方指揮偵辦。

中檢表示，專案小組漏夜蒐證、拘提吳男到案，今日凌晨1點30分在台中發現死者遺體，由由台北市政府警察局鑑識中心到場採證，台中第六分局協助調閱影像，檢察官今相驗遺體。

檢察官複訊後認為，吳男涉犯殺人罪嫌疑重大，為死刑、無期徒刑或最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，有事實足認為有逃亡、湮滅證據、反覆實行同一犯罪之虞，向台中地院聲請羈押。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

吳嫌拖著裝屍行李箱要上車開回台中。記者廖炳棋／翻攝
吳嫌拖著裝屍行李箱要上車開回台中。記者廖炳棋／翻攝

台中 男友 行李箱 殺人 泰國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰女遭台男友勒斃、遺體塞行李箱藏冰櫃 中檢派重大專組檢察官相驗

分手爭執勒斃泰國女友？吳嫌9月先買冰櫃、行李箱 疑早萌殺意

影／同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

立委高金素梅前助理張俊傑持續逃亡 警方拘提第10名接應共犯

相關新聞

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

36歲泰國籍女子阿思本月來台與43歲吳姓男友見面後失聯，家屬發現她未依期返國，透過在台友人報警。台北市萬華警分局循線鎖定吳男，他到案供稱在西門町旅館內因分手問題與女友爭執，將人勒斃後裝入行李箱，運往台中任職公司藏屍，警方今天凌晨在公司冰櫃內尋獲女子遺體。

影／同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

36歲泰國籍女子阿思本月來台與43歲吳姓男友見面後被殺，藏放吳男任職台中公司的冰箱內，吳嫌供稱是因女方談分手，爭執後勒斃女友，但警方發現，案發當天吳嫌事先準備行李箱，自己一個人開車北上，犯案後又獨自拖著行李箱開車回台中，懷疑吳嫌早有預謀。

勒斃泰女友塞行李箱、藏冰櫃 台中恐怖男友涉殺人罪遭檢方聲押

泰國籍女子阿思9月初來台和吳姓男友碰面卻逾期未歸，泰國家屬透過在台友人報案，台北萬華警方查出吳男和阿思爭執後，涉嫌將她勒斃、裝箱，再運往任職的台中科技公司冰櫃存放，警方今晨在台中海線逮到吳、發現遺體；台中地檢今相驗，晚間複訊吳男後依殺人罪嫌將他向法院聲請羈押。

北市警破山區大麻種殖場 父子聘失聯移工日夜澆水「品質太爛」賣不掉

49歲曾姓男子和25歲兒子以為種植大麻好賺，上網研讀技術、花錢買種子，費盡心思在新北石門山區租農場、搭鐵皮塑膠棚，甚至僱用印尼籍失聯移工住在現場照顧，規模有一個標準游泳池大；然而父子倆技術不精、品種選錯，產出的品質太差根本「賣不掉」。北市警方蒐證後7月攻堅，一舉查獲515株大麻植株與設備，逮捕曾姓父子和失聯移工共5人，警詢後依製作毒品、組織等罪嫌移送法辦。

分手爭執勒斃泰國女友？吳嫌9月先買冰櫃、行李箱 疑早萌殺意

36歲泰國籍女子阿思本月來台與43歲吳姓男友見面後遇害，遺體被藏在吳男任職的台中公司冰櫃內。警方追查發現，吳男早在9月上旬就先買好中型冰櫃及黑色30吋行李箱，案發當天再獨自駕車北上，犯案後載屍返回台中；吳雖供稱因女友提出分手，爭執後「失手」勒死人，警方認為他事前準備藏屍工具，懷疑早有預謀。

泰女遭台男友勒斃、遺體塞行李箱藏冰櫃 中檢派重大專組檢察官相驗

泰國籍女子阿思9月初來台和吳姓男友碰面卻逾期未歸，家屬透過在台友人報案，台北萬華警方查出吳男和阿思爭執後，涉嫌將她勒斃、裝箱，再運往任職的台中科技公司冰櫃存放，警方今晨在台中海線逮到吳、發現遺體，台中地檢署指派重大專組檢察官偵辦，目前相驗中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。