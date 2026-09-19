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分手爭執勒斃泰國女友？吳嫌9月先買冰櫃、行李箱 疑早萌殺意

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

36歲泰國籍女子阿思本月來台與43歲吳姓男友見面後遇害，遺體被藏在吳男任職的台中公司冰櫃內。警方追查發現，吳男早在9月上旬就先買好中型冰櫃及黑色30吋行李箱，案發當天再獨自駕車北上，犯案後載屍返回台中；吳雖供稱因女友提出分手，爭執後「失手」勒死人，警方認為他事前準備藏屍工具，懷疑早有預謀。

據了解，吳男任職公司位在台中市市政北二路一棟商業大樓內，大樓有多家公司行號，吳男負責公司行政後勤，但公司員工目前多採遠端上班，辦公室平時少有人出入，因此吳男將新購冰櫃放入公司後，未引起同事注意。

警方調查，吳男犯案後將阿思遺體裝進事先準備的行李箱，從台北自行開車運回台中，再放入公司冰櫃內。為避免部分同事打開冰櫃發現異狀，他還以塑膠袋遮掩遺體，企圖讓屍體不易被察覺。

阿思與吳男約一年前在泰國認識後交往，兩人平時分隔台、泰兩地，不時飛往對方所在國家見面；阿思一年來台約3、4次，均持觀光簽證入境，本月2日她再度來台，原訂14日返泰，未料這趟台灣行卻成為最後一次。

阿思12日深夜後失去音訊，家屬遲遲聯絡不上，也沒等到她依期返國，只能拜託台灣友人協助報案。萬華警方受理後調閱監視器，發現阿思曾入住西門町一家旅館，吳男12日深夜前往旅館，13日凌晨離開，進出時都帶著一只行李箱，但阿思此後未再現身。

警方循線鎖定吳男並將人帶回調查。吳供稱，兩人在旅館內因分手問題發生爭執，他徒手勒住阿思頸部造成死亡，將遺體裝箱，獨自開車從台北運往台中藏放。

不過警方進一步追查購物及相關跡證，發現吳男早在案發前、9月上旬便陸續購入中型冰櫃及行李箱，與他所稱臨時因分手爭執「失手殺人」的說法存在疑點，正進一步釐清購買時間、用途及是否事前即有殺人、藏屍計畫。

警方今天凌晨1時許前往台中公司搜索，在冰櫃內尋獲阿思遺體；今天下午由台中地檢署相驗，進一步確認死因及死亡時間。警方也已透過外事單位通知泰國家屬噩耗，協助安排家屬來台；全案詢後依殺人罪嫌將吳男移送偵辦。

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吳姓男子遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
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吳姓男子事先購買黑色行李箱，將女友屍體裝在裡頭運屍。記者廖炳棋／翻攝
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吳姓男子拿女方行李箱上車。記者廖炳棋／翻攝
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行李箱 分手 台中 泰國 藏屍 女友

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