影／同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

36歲泰國籍女子阿思本月來台與43歲吳姓男友見面後被殺，藏放吳男任職台中公司的冰箱內，吳嫌供稱是因女方談分手，爭執後勒斃女友，但警方發現，案發當天吳嫌事先準備行李箱，自己一個人開車北上，犯案後又獨自拖著行李箱開車回台中，懷疑吳嫌早有預謀。

據了解，阿思一年來台3、4次，持觀光簽證來台，不料這個月來台後卻魂斷異鄉，吳嫌負責公司後勤業務，他直接將屍體藏在公司冰箱內整整6天，公司同事上班一星期來，完全不曉得工作地點有一具女屍，目前警方透過外事單位通知死者家屬噩耗，並安排來台事宜。

吳男在台中一家科技公司從事行政後勤工作，與女子約一年前在泰國認識後交往，兩人平時分隔台、泰兩地，不時飛往對方所在國家見面，女子本月2日再度來台，原訂14日離境返泰，但12日深夜後音訊全無。

女子家屬找不到人，拜託台灣友人協助報案，萬華警方受理後，調閱女子在台活動軌跡及周邊監視器，查出她曾入住西門町一家旅館；12日深夜，吳嫌前往女子入住的旅館，至13日凌晨離去，進出期間都帶著一只大型行李箱，但女子從此未再現身，警方察覺有異，漏夜找到吳男到案說明。

吳嫌供稱雙方在旅館內因分手發生爭執，他徒手勒住女子頸部造成死亡，將遺體裝進行李箱，從台北開車運屍至台中，再藏入任職公司的冰櫃內。

警方今天凌晨1時許前往台中搜索，在公司冰櫃內尋獲蜷曲的女子遺體，冰櫃內沒有其他物品。警方查出，吳姓男子9月12日晚上10時許殺害女友後，裝入黑色大行李箱並駕車載運至台中市上班處所存放，初步勘查死者是遭對方徒手掐頸部致死

今天下午台中地檢署相驗，釐清確切死因及犯案經過；全案詢後依殺人罪嫌移送偵辦。

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吳嫌拖著裝屍行李箱。記者廖炳棋／翻攝

警方鑑識嫌犯車輛。記者廖炳棋／翻攝

警方逮捕吳姓男子。記者廖炳棋／翻攝