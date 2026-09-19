泰女遭台男友勒斃、遺體塞行李箱藏冰櫃 中檢派重大專組檢察官相驗

泰國籍女子阿思9月初來台和吳姓男友碰面卻逾期未歸，家屬透過在台友人報案，台北萬華警方查出吳男和阿思爭執後，涉嫌將她勒斃、裝箱，再運往任職的台中科技公司冰櫃存放，警方今晨在台中海線逮到吳、發現遺體，台中地檢署指派重大專組檢察官偵辦，目前相驗中。

據了解，萬華警方連夜南下台中逮人，台中第六分局警方協助共辦，經調閱影像今晨在台中海線一帶逮到吳男，並帶回萬華分局詢問，由萬華警方報請台中地檢相驗遺體。

台中地檢署指派重大專組檢察官陳東泰偵辦，陳今下午3點多赴崇德殯儀館相驗死者遺體，預計傍晚台北警方將吳男移送中檢後，再對吳複訊，不排除依殺人罪嫌聲押。

警方查，吳男和阿思交往1年多，阿思9月2日來台和吳碰面，原訂14日就要回國但家人卻遲遲等不到人，經在台友人向萬華警方報案，警方調閱監視器掌握吳男進出旅館、攜帶大型行李箱，吳13日離開後阿思就沒再現身，懷疑吳涉案。

警方查出，吳男因阿思分手，2人在旅館爭執就朝她勒脖斃命，再將女子遺體裝入大型行李箱中，運到台中任職的科技公司冰櫃藏放。

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