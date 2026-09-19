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男酒駕自撞安全島車停在人行道 被警移送法辦
吳姓男子今天凌晨涉嫌酒駕，開車經台中市清水區漁港路段，不明原因失控撞上中央分隔島後車停在人行道上，警方到場發現他有輕傷，他自稱不需就醫，當場測出酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。
清水警分局表示，今天凌晨1時，在台中市清水區漁港路段，31歲吳姓男子駕駛轎車，沿漁港路東往西方向行駛，不明原因失控撞上中央分隔島後，車輛最終停於外側人行道上，現場未發現毒駕跡證，經警方實施酒測，吳男酒測值超過法定標準值，已違反公共危險罪嫌，依法移送台中地檢署偵辦。
警方呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，清水分局持續加強取締及宣導「酒後不開車」交通安全，請民眾勿抱持僥倖心態駕車上路，以維護自身及他人交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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