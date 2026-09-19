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北市警破山區大麻種殖場 父子聘失聯移工日夜澆水「品質太爛」賣不掉

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

49歲曾姓男子和25歲兒子以為種植大麻好賺，上網研讀技術、花錢買種子，費盡心思在新北石門山區租農場、搭鐵皮塑膠棚，甚至僱用印尼籍失聯移工住在現場照顧，規模有一個標準游泳池大；然而父子倆技術不精、品種選錯，產出的品質太差根本「賣不掉」。北市警方蒐證後7月攻堅，一舉查獲515株大麻植株與設備，逮捕曾姓父子和失聯移工共5人，警詢後依製作毒品、組織等罪嫌移送法辦。

警方調查，曾姓父子見大麻市場有利可圖，2024年起透過網路研習栽種技術並購買種子，籌備研究約一至兩年。曾父負責租借石門山區磚房農場與搭建鐵皮塑膠棚，並僱用失聯印尼籍移工（2男、1女）住在現場宿舍日夜澆水看管，兒子則在旁協助。

北投警方獲報，報請台北地檢署檢察官郭宣佑指揮偵辦，並會同信義、萬華及新北金山分局成立專案小組，今年7月20日發動同步搜索，分別前往石門種植場以及曾姓父子位於蘆洲區、八里區的戶籍地與居所查緝。

警方拘提5人，並扣得大麻植株515株、種子47公克、乾燥大麻231公克，以及照明燈具、乾燥設備、除濕機、封口機與研磨器等全套專業設備，警詢後依毒品、組織等罪嫌移送北檢偵辦。

辦案人員指出，該集團雖已非第一批採收，且曾對外尋找買家兜售，但疑因品種與種植技術欠佳、大麻成品品質過差，根本乏人問津，不僅未從中獲利，遭逮時狀況更是相當落魄。

檢方訊後，認定曾姓父子及2名印尼籍男移工涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准；全案日前經北檢偵結起訴，現由台北地方法院審理。

北投警分局長陳義宏強調，製造、運輸、販賣第二級毒品均屬重罪，檢警將持續強力查緝打擊毒品犯罪。民眾若發現社區或周遭山區有異常人員進出、特殊氣味或設置異常照明設備等疑慮，請踴躍向警方舉報，共同守護無毒家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝
北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝

北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝
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北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝

北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝
北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝

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北投警分局查扣515株大麻植株、大麻種子47公克、乾燥大麻231公克及照明成長燈等栽種工具。記者翁至成／翻攝
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