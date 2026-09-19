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中壢警執行雷霆除暴專案 查獲63歲男持手槍1把、子彈51顆

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市警察局中壢分局持續執行「雷霆除暴」專案，短短數日再查獲各類刑案101件88人，其中查獲詐欺案件36件36人、竊盜案件9件9人、毒品案件12件12人、公共危險案件（包含酒、毒駕）20件20人，並查獲各類通緝案件16件15人。

其中，興國派出所巡邏警員於12日清晨接獲轄內音樂坊發生消費糾紛，立即趕赴現場並循線追查，不到1小時即查獲63歲楊姓男子，於其車內起獲改造手槍1把、子彈51顆等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

另外，為持續淨化轄區治安、防制兒童及少年涉足不當場所，桃園市警察局中壢分局昨（18）日晚間執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，共動員79名警力，並結合市府相關局處12名人員，共計91人展開聯合稽查。

分局長林鼎泰指出，保護兒童及少年除加強查察不法行為外，更應兼顧關懷與輔導，本次勤務結合市府相關局處共同執行，透過跨機關合作強化兒少保護網絡；警方也將持續要求業者落實身分查驗及場所管理責任，避免青少年涉足不當場所或接觸毒品及其他不法活動。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中壢分局表示，警員於63歲楊姓男子，於其車內起獲改造手槍1把、子彈51顆等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。圖／中壢分局提供
中壢分局表示，警員於63歲楊姓男子，於其車內起獲改造手槍1把、子彈51顆等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。圖／中壢分局提供

中壢分局表示，警員於63歲楊姓男子，於其車內起獲改造手槍1把、子彈51顆等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。圖／中壢分局提供
中壢分局表示，警員於63歲楊姓男子，於其車內起獲改造手槍1把、子彈51顆等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。圖／中壢分局提供

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