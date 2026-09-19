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高雄男涉運毒判刑19年 逃捕19年後因逆向違規認栽

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方攔查逆向行駛人行道的機車騎士蘇姓男子，盤查身分時，發現他涉毒品案被判刑19年，但他未到案執行遭通緝，竟也已經逃捕19年，將他解送高雄地檢署歸案。

小港警分局今天表示，9月15日上午9時許，高松派出所員警巡邏時，在小港區高松路，發現64歲蘇姓男子騎機車逆向行駛在人行道，不僅違反交通規則，也影響行人通行安全，隨即上前攔停。

員警盤查蘇男，察覺蘇男表面鎮定，眼神卻略顯閃爍，員警立即透過警政系統查詢身分，竟發現他是通緝犯。據查，蘇男涉及運運輸毒品，經高雄地方法院判刑19年，因未到案執行，早在2007年間，便遭高雄地檢署發布通緝，至今也已經逃亡長達19年，蘇男只有認栽。

據檢、警了解，施用一、二級毒品與持有第一級毒品，在偵查期間逃匿，追訴權時效是20年，持有第二級毒品未達20公克是10年，若販賣一、二級毒品，追訴期可達是30年，若已宣告死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，追訴期可達40年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘇姓男子涉運毒判刑19年，逃捕19年後因逆向違規落網。記者林保光／翻攝
蘇姓男子涉運毒判刑19年，逃捕19年後因逆向違規落網。記者林保光／翻攝

逆向 高雄 通緝

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