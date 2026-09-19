台中離譜車禍…毒駕又酒駕！賓士高速撞毀28車 酒測值高達0.92

台中市北區今一早6點多驚傳嚴重車禍，余姓男子駕駛1輛黑色賓士載2名友人行經崇德路時，突然失控右邊高速撞擊整排機車，釀1名乘客、1名行人受傷，一共波及28輛汽、機車，警方對余施以呼氣酒測值高達0.92、毒品唾液快篩也呈陽性反應，依公共危險等罪嫌送辦。

台中第二分局今上午6點29分獲報，北區崇德路一段發生嚴重車禍，到場發現路邊停靠的機車整排被撞倒，甚至還有機車遭猛烈撞擊下噴飛到路中間，1輛黑色賓士則卡在人行道上，車頭嚴重毀損。

警方調查，賓士駕駛余姓男子（32歲）車上載1男1女行經崇德路時，突然失控高速撞向路邊，波及28輛汽車、機車，更撞傷1名路人，車上的女乘客也多處受傷，2人送醫無大礙。

路口監視器畫面也拍下，余男車速相當快，衝出路口後整輛車失控，左右漂移再直直朝路邊整排機車撞過去。

警方再對余施以呼氣酒測值高達0.92毫克，毒品唾液快篩也呈現陽性反應，並在他身上查獲毒品咖啡包，依公共危險、毒品等罪嫌將他逮捕、移送，另車上2名乘客也將連坐開罰。

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余男酒駕又毒駕，行經北區崇德路一段失控撞向路旁整排機車，一共釀28輛汽車、機車受損。記者曾健祐／翻攝

余男酒駕又毒駕，行經北區崇德路一段失控撞向路旁整排機車，一共釀28輛汽車、機車受損。記者曾健祐／翻攝