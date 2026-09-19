影／張俊傑涉共諜棄保潛逃…現役軍人提供車輛接應 檢方諭令5萬交保

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，掩護張俊傑逃亡，陳威達主動向警方投案，檢方認為背後還有操盤手未到案，聲押禁見獲准；新店分局契昨在南部軍營，再拘提負責車輛處理的現役軍人吳東翰，也是全案第10名接應共犯，北檢訊後諭令5萬交保、限制出境出海。

據調查，21歲的吳東翰是此案「車手」，負責處理接應車輛如何移置，陳威達開車在嘉義將張俊傑交給陳厚彰後，陳厚彰開車把張俊傑送往高雄，改由陳俊翰開豪華商務車接手，陳厚彰後來把車輛透過友人交給吳男處理，吳男則把車子開往南部地區停放，未與張俊傑碰過面。

據了解，吳東翰到案後態度配合，表示是一位朋友託他把車開走，他沒想太多就幫忙，不知道與張俊傑有關，對於未了解原由就忙幫忙開車，感到很後悔。

張俊傑涉收受大陸資金，吸收高金素梅現任辦公室主任陳智篁、助理林怡君，在台發展共諜組織，高檢署在收網前，張俊傑透過陳威達協助棄保潛逃，但陳智篁、林怡君被羈押禁見。

陳威達投案後，對是受誰指使協助張俊傑逃亡，僅供稱「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙這單就能拿回欠款。檢方調查，陳威達喜好博弈，在外欠了不少債務，與他所說有人欠他錢有很大出入，認為是設定好劇本才來投案，背後真正的佈局者尚未曝光。

至於張俊傑要逃往何處，陳威達說不知情，供稱他只負責把人帶到嘉義，之後就不關他的事，但未獲檢警採信。專案小組研判，陳威達主動投案，對案情卻堅不吐實，動機顯見不是期待未來能獲減刑，而是「階段性任務已完成」。

張俊傑逃亡後目前共10人遭逮，其中陳威達、周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰5人羈押禁見；伍恩廷、陳彥安、陳俊偉、陳采薰、吳東翰交保。