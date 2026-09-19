涉協助張俊傑逃匿 21歲吳姓男子5萬元交保

台北地檢署偵辦立委高金素梅助理張俊傑棄逃匿案，今天指揮新北市新店警分局在逮捕協助張逃匿的21歲吳姓男子，晚間移送北檢。檢察官複訊後，晚間諭令吳男新台幣5萬元交保，並限制出境、出海。

張俊傑涉嫌與無黨籍立委高金素梅詐領助理費等案，北檢今年6月間依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保並配戴電子手鐶，9月6日破壞手鐶逃匿，台北地方法院發布通緝。

檢警追查發現，張俊傑逃亡期間頻繁更換交通工具，由多人以不同車輛接力載送，藉跨縣市移動、藏匿及反覆換車規避追查；另查出陳威達涉嫌動手破壞電子手鐶，並疑協助安排張俊傑逃亡。北檢14日對張俊傑及陳威達發布通緝。

刑事局偵一大隊接獲陳威達有意投案情資，昨天下午在台北市武昌街一段逮捕陳威達，訊後移送北檢，檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

北檢今天指揮警方南下拘提涉嫌協助張俊傑逃亡的21歲吳男，帶回新店分局偵訊，晚間移送北檢。檢察官複訊後諭令吳男5萬元交保，並限制出境、出海。