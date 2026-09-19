聽新聞
0:00 / 0:00

涉協助張俊傑逃匿 21歲吳姓男子5萬元交保

中央社／ 台北18日電

台北地檢署偵辦立委高金素梅助理張俊傑棄逃匿案，今天指揮新北市新店警分局在逮捕協助張逃匿的21歲吳姓男子，晚間移送北檢。檢察官複訊後，晚間諭令吳男新台幣5萬元交保，並限制出境、出海。

張俊傑涉嫌與無黨籍立委高金素梅詐領助理費等案，北檢今年6月間依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保並配戴電子手鐶，9月6日破壞手鐶逃匿，台北地方法院發布通緝。

檢警追查發現，張俊傑逃亡期間頻繁更換交通工具，由多人以不同車輛接力載送，藉跨縣市移動、藏匿及反覆換車規避追查；另查出陳威達涉嫌動手破壞電子手鐶，並疑協助安排張俊傑逃亡。北檢14日對張俊傑及陳威達發布通緝。

刑事局偵一大隊接獲陳威達有意投案情資，昨天下午在台北市武昌街一段逮捕陳威達，訊後移送北檢，檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

北檢今天指揮警方南下拘提涉嫌協助張俊傑逃亡的21歲吳男，帶回新店分局偵訊，晚間移送北檢。檢察官複訊後諭令吳男5萬元交保，並限制出境、出海。

張俊傑 交保 高金素梅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立委高金素梅前助理張俊傑持續逃亡 警方拘提第10名接應共犯

張俊傑涉共諜棄保潛逃 竹聯義堂「小麥可」協助落跑動機曝

助張俊傑潛逃…竹聯幫小麥可投案 說詞避重就輕

疑受高人指點助張俊傑棄保潛逃 竹聯幫「小麥可」陳威達聲押禁見

相關新聞

影／張俊傑涉共諜棄保潛逃…現役軍人提供車輛接應 檢方諭令5萬交保

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，掩護張俊傑逃亡，陳威達主動向警方投案，檢方認為背後還有操盤手未到案，聲押禁見獲准；新店分局契昨在南部軍營，再拘提負責車輛處理的現役軍人吳東翰，也是全案第10名接應共犯，北檢訊後諭令5萬交保、限制出境出海。

資安院4內鬼鑽系統漏洞 爬蟲撈機密

國家資通安全研究院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋，不滿院內專案經費結報效率低下，提議開發新財務系統又遭拒，為改善內部報帳系統，夥同總監彭敏君指示副研究員丁柏楓、李昱勳開發爬蟲程式，竊取院內個資、機密公文逾二十萬次，並將部分公文以微軟ＡＩ大型語言模型分析，台北地檢署昨依違反個資法及刑法妨害電腦使用罪起訴四人。

資安院內控失靈 自家高手反成駭客

資通安全研究院是政府為提升國家資安科技能力，以及資安科技研發應用設立的行政法人，監督機關為數發部，因資安院承接國家核心科技研究計畫，並支援具特殊敏感的政府機關資安防護工作，資安院前瞻中心副主任許世璋等四人身為高階資安人員，卻利用系統漏洞，駭侵他人電腦無故蒐集個資，檢方痛斥「實屬不該」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。