資安院內控失靈 自家高手反成駭客

資通安全研究院是政府為提升國家資安科技能力，以及資安科技研發應用設立的行政法人，監督機關為數發部，因資安院承接國家核心科技研究計畫，並支援具特殊敏感的政府機關資安防護工作，資安院前瞻中心副主任許世璋等四人身為高階資安人員，卻利用系統漏洞，駭侵他人電腦無故蒐集個資，檢方痛斥「實屬不該」。

檢方指出，資安院身為國家資安防護的核心要塞，許世璋、丁柏楓四人在未獲授權下，不思以正當管道改善行政流程，反利用專業知識鑽漏洞，撈取內部大量公文資料，嚴重破壞資安院資通安全，考量四人動機僅為處理經費結報等公務，也無外洩資料，若審判中坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

二○二三年成立的資安院，核心業務當屬關鍵基礎設施資安防護、資安預警，沒想到被自家資安高手扮演駭客入侵，讓人員個資、研究計畫被看光、顯示內控失靈存在已久，數發部「重建設、輕監督」爭議再添一樁。