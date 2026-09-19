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資安院內控失靈 自家高手反成駭客

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／台北報導

資通安全研究院是政府為提升國家資安科技能力，以及資安科技研發應用設立的行政法人，監督機關為數發部，因資安院承接國家核心科技研究計畫，並支援具特殊敏感的政府機關資安防護工作，資安院前瞻中心副主任許世璋等四人身為高階資安人員，卻利用系統漏洞，駭侵他人電腦無故蒐集個資，檢方痛斥「實屬不該」。

檢方指出，資安院身為國家資安防護的核心要塞，許世璋、丁柏楓四人在未獲授權下，不思以正當管道改善行政流程，反利用專業知識鑽漏洞，撈取內部大量公文資料，嚴重破壞資安院資通安全，考量四人動機僅為處理經費結報等公務，也無外洩資料，若審判中坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

二○二三年成立的資安院，核心業務當屬關鍵基礎設施資安防護、資安預警，沒想到被自家資安高手扮演駭客入侵，讓人員個資、研究計畫被看光、顯示內控失靈存在已久，數發部「重建設、輕監督」爭議再添一樁。

駭客 數發部 個資

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國家資通安全研究院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋，不滿院內專案經費結報效率低下，提議開發新財務系統又遭拒，為改善內部報帳系統，夥同總監彭敏君指示副研究員丁柏楓、李昱勳開發爬蟲程式，竊取院內個資、機密公文逾二十萬次，並將部分公文以微軟ＡＩ大型語言模型分析，台北地檢署昨依違反個資法及刑法妨害電腦使用罪起訴四人。

資安院內控失靈 自家高手反成駭客

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