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資安院4內鬼鑽系統漏洞 爬蟲撈機密

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／台北報導

國家資通安全研究院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋，不滿院內專案經費結報效率低下，提議開發新財務系統又遭拒，為改善內部報帳系統，夥同總監彭敏君指示副研究員丁柏楓、李昱勳開發爬蟲程式，竊取院內個資、機密公文逾二十萬次，並將部分公文以微軟ＡＩ大型語言模型分析，台北地檢署昨依違反個資法及刑法妨害電腦使用罪起訴四人。

起訴指出，二○二四年一月初，時任資安院前瞻中心研發組經理的彭敏君，無意發現院內人事系統漏洞，可取得全院人員個資，於是將撈取到的個資存檔，轉傳給時任總監的許世璋，後來兩人先後升職總監和副主任。

二○二五年初，許世璋不滿院內專案經費管理效能不彰，提議研發組自行開發新型財務系統，但遭院長拒絕，最後擅自決定利用上述漏洞，由權限最高的許世璋提供程式邏輯與帳號密碼，交由丁柏楓撰寫爬蟲程式，爬取院內流程表單與人事資料，並自動下載分類、修正。

他們又發現，資安院大額採購資料均以公文申請，無法藉由入侵流程表單系統取得，再著手開發公文系統爬蟲程式，取名為ＸＭＡＳ系統（中心預算系統），並將竊取的大量公文，以微軟ＡＩ大型語言模型應用程式介面進行分析，將解析結果存放在前瞻中心共享資料夾。

同年五月，資安院為強化資安，切斷內、外網連通的ＶＰＮ管道，導致爬蟲程式斷線，彭敏君於是指示李昱勳以資安院配發的公務內網筆電，安裝具內外網串接功能的程式，使爬蟲程式得以連進內網繼續爬取資料。資安院今年初發現防火牆紀錄日誌有異，向調查局新北市調查處提告。

調查局追查，許世璋等人藉由ＸＭＡＳ系統爬蟲程式，從去年六月至今年三月，共爬取資料廿萬七九三八次，每次間隔時間僅約二點六秒；四人的爬蟲讀取量便占全資安院流量的百分之八十五，內容涵蓋全院人員身分證字號、健保級距、安全查核及國家核心科技計畫等個資和機敏資訊，嚴重破壞資安院資通安全。

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