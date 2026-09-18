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立委高金素梅前助理張俊傑持續逃亡 警方拘提第10名接應共犯

聯合報／ 記者張宏業王長鼎／連線即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，迄今人間蒸發，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，掩護張俊傑逃亡，陳威達昨天主動向警方投案，檢方認為背後還有操盤手未到案，聲押禁見獲准；新店分局契而不捨，在嘉義地區又拘提負責車輛處理的吳姓男子，是全案第10名接應共犯，預計晚間移送北檢複訊。

據了解，21歲吳姓男子是此案「車手」，分工是負責處理接應車輛如何移置，陳威達開車在嘉義將張俊傑交給陳厚彰後，陳厚彰開車把張俊傑送往高雄，改由陳俊翰開豪華商務車接手，陳厚彰後來把車輛交給吳男處理，吳男把車輛移往南部地區停放，未與張俊傑碰過面。

據了解，陳威達投案後，對於是受誰指使協助張俊傑逃亡，僅供稱「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙這單就能拿回欠款。檢方調查，陳威達喜好博弈，在外欠了不少債務，與他所說有人欠他錢有很大出入，認為是設定好劇本才來投案，背後真正的佈局者尚未曝光。

至於張俊傑要逃往何處，陳威達老神在在說不知情，供稱他只負責把人帶到嘉義，之後就不關他的事，但未獲檢警採信。專案小組研判，陳威達主動投案，對案情卻堅不吐實，動機顯見不是期待未來能獲減刑，而是「階段性任務已完成」。

張俊傑逃亡後目前共10人遭逮，其中陳威達、周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰5人羈押禁見；伍恩廷、陳彥安、陳俊偉、陳采薰4人交保，吳姓男子偵訊中。

立委高金前助理張俊傑持續逃亡，新店分局拘提負責處理接應車輛的吳姓男子（右2）到案。記者王長鼎／翻攝
立委高金前助理張俊傑持續逃亡，新店分局拘提負責處理接應車輛的吳姓男子（右2）到案。記者王長鼎／翻攝

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