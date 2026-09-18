高雄男吸毒持續讓同住7歲童吸二手毒煙 妨害幼童發育罪起訴

彰化縣議長謝典霖遭檢舉疑涉動用公帑輔選，檢方偵辦後聲請羈押，彰化地方法院昨晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，母親、前立法委員鄭汝芬今凌晨100萬元交保。法院認定，謝典霖身為議長，對相關共犯及證人具有高度影響力，且在整體犯罪支配上居於上位；謝新隆也居於上位，可能影響其他共犯、證人證述，因此均有羈押必要。對此，謝典霖服務處透露，不排除今天請律師提出抗告。

2026-09-18 10:35