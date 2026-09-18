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高雄男吸毒持續讓同住7歲童吸二手毒煙 妨害幼童發育罪起訴
高雄李姓男子不顧同住男童安危，在租屋處持續施用毒品海洛因及甲基安非他命，長達3個月之久，致男童毛髮驗出多項毒品反應。雄檢偵結，依妨害幼童發育罪嫌起訴李男。
高雄地檢署起訴書指出，49歲李男原與邱姓女子（已歿）共同照顧7歲男童。李男明知在通風不良室內空間吸毒，會讓男童吸入二手毒煙，但卻罔顧同居男童健康，自民國114年4月20日起至同年7月23日，在高雄市小港區租屋處以玻璃球燒烤方式，持續施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命。
高雄市社會局接獲毒品防制局個管通知後，於114年7月30日將邱童送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院檢查；經採集毛髮檢驗，竟驗出甲基安非他命濃度大於5000pg/mg、安非他命濃度554pg/mg、海洛因濃度21pg/mg、嗎啡代謝物濃度103pg/mg、可待因濃度42pg/mg。
檢方偵查時，李男坦承犯行，全案偵結後依涉犯妨害幼童發育罪嫌，依法提起公訴。
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