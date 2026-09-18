議長謝典霖父子遭羈押禁見 法院：對共犯、證人具高度影響力

彰化縣議長謝典霖遭檢舉疑涉動用公帑輔選，檢方偵辦後聲請羈押，彰化地方法院昨晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，母親、前立法委員鄭汝芬今凌晨100萬元交保。法院認定，謝典霖身為議長，對相關共犯及證人具有高度影響力，且在整體犯罪支配上居於上位；謝新隆也居於上位，可能影響其他共犯、證人證述，因此均有羈押必要。對此，謝典霖服務處透露，不排除今天請律師提出抗告。

彰檢指揮彰化調查站7月約談縣議會相關人員，9月初搜索謝典霖等10多人辦公室與住處，前天再約談20人後移送彰檢複訊；昨逮捕謝典霖、謝新隆、鄭汝芬、服務處主任劉宸佑及縣議會法制主任黃于賓。檢方認5人涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、行使公務員登載不實文書及違反選罷法第99條第1項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，聲請羈押禁見。

彰化地院指出，謝典霖否認犯行，有勾串共犯、證人之虞，加上身為議長具有高度影響力，裁定羈押禁見。謝新隆同樣否認犯行且有勾串之虞，並涉最輕本刑5年以上重罪，裁定羈押禁見；另謝新隆、劉宸佑、黃于賓3人還涉洩漏國防以外秘密、取得他人電磁紀錄及非法蒐集處理個資等罪嫌。

鄭汝芬雖犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，但無證據顯示有實際勾串或滅證行為，加上謝典霖、謝新隆已遭羈押，裁定100萬元交保並限制住居。劉宸佑、黃于賓均被認定犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，但認尚無羈押必要，各30萬元交保並限制住居。