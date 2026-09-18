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彰縣議會餐敘涉賄選 謝典霖謝新隆遭法院裁定羈押

中央社／ 彰化18日電

彰縣議長謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰檢向法院聲押禁見5人；謝典霖、謝典霖之父謝新隆遭裁定羈押禁見，謝母鄭汝芬具保100萬，劉姓秘書及黃姓議會主任各以30萬交保。

台灣彰化地方檢察署針對今年6月謝典霖在彰化縣議會餐敘爭議案，由檢察官指揮調查局彰化縣調查站向彰化縣議會調取相關資料，16日持搜索票至謝典霖住居所等9處執行搜索，並查扣相關證物。

檢察官訊問後，認被告謝典霖及其父親謝新隆、母親鄭汝芬，與服務處劉姓秘書、黃姓議會主任等5人，均涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄等罪罪嫌重大，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

台灣彰化地方法院今天發布新聞稿說明，彰化地檢署檢察官認為，謝典霖、謝新隆等5名被告，涉犯貪污治罪條例詐取財物罪、刑法使公務員登載不實文書罪及公職人員選舉罷免法交付賄賂等罪，犯罪嫌疑重大，有相當理由認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據，因此向法院聲請羈押禁見。

彰化地院法官認為，謝典霖身為彰化縣議會議長，對相關共犯及證人具有高度影響力，也有可能影響其他共犯、證人證述，故有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。

地院新聞稿指出，謝典霖的父親謝新隆因否認犯行，法官認為被告有可能影響其他共犯、證人證述，故有羈押必要，裁定予以羈押，並禁止接見通信。

至於鄭汝芬部分，法官認為被告雖否認犯行，但無證據可認有勾串或滅證實際行為，且被告謝典霖、謝新隆都已羈押，因此認定鄭汝芬無羈押之必要，准以100萬具保，並限制住居。

彰化地院說明，劉姓秘書涉犯洩漏國防以外秘密等罪，確有勾串共犯及證人之虞，不過依其參與案件犯罪情節與程度，尚無羈押必要，故准以30萬元交保並限制住居；黃姓議會主任確有勾串共犯及證人之虞，但依其參與犯罪情節與程度，尚無羈押必要，故准以30萬元交保並限制住居。

謝典霖服務處人員在法院裁定鄭汝芬100萬元交保後，立即籌出百萬現鈔辦理交保事宜，鄭汝芬凌晨離開法院，對於媒體詢問相關案情僅以「謝謝」兩字回應，隨即在服務處人員護送下搭車離開。

謝典霖 賄選 聲押

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