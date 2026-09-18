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影／前立委鄭汝芬涉賄選100萬元交保 面對記者僅回「大家辛苦了」

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導

立委鄭汝芬涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，在完成點鈔及交保程序後，步出彰化地院，面對記者提問是否覺得司法不公時，僅回「大家辛苦了。」

夫婿謝新隆及兒子謝典霖先前已遭院方裁定羈押禁見，今天清晨鄭汝芬則以100萬元交保，謝家除了準備保母車及私家司機之外，也動員了十幾名隨扈阻擋記者拍攝及提問。鄭汝芬快速步行上車，過程中不發一語，僅在上車關門前對記者說辛苦了。

謝典霖今年6月23日在縣議會，為溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請地方人士，彰化地檢署偵辦後移送彰化地院審理，陳貞妃等7人各以3萬元至10萬元交保，謝典霖和父母、服務處主任劉宸佑、縣議會主任黃于賓移送彰化地方法院審理，劉、黃二人各以30萬元交保，法官昨深夜裁定謝新隆、謝典霖父子羈押禁見，鄭汝芬以100萬元交保。

前立委鄭汝芬（右二綠衣女子）涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，並限制住居，在隨扈保護下離去地院。記者黃仲裕／攝影
前立委鄭汝芬（右二綠衣女子）涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，並限制住居，在隨扈保護下離去地院。記者黃仲裕／攝影

前立委鄭汝芬涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，在等待室等待點鈔及交保程序完成。記者黃仲裕／攝影
前立委鄭汝芬涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，在等待室等待點鈔及交保程序完成。記者黃仲裕／攝影

前立委鄭汝芬涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，並限制住居，交保後搭車離開地院。記者黃仲裕／攝影
前立委鄭汝芬涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，並限制住居，交保後搭車離開地院。記者黃仲裕／攝影

前立委鄭汝芬（中）涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，並限制住居。記者黃仲裕／攝影
前立委鄭汝芬（中）涉期約賄選今凌晨准以100萬元具保，並限制住居。記者黃仲裕／攝影

交保 賄選 立委 謝典霖

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