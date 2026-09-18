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全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

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餐敘涉賄 彰化議長謝典霖與父收押

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家陳恩惠詹宜庭屈彥辰陳熙文陳秋雲／連線報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>縣議長<a href='/search/tagging/2/謝典霖' rel='謝典霖' data-rel='/2/247032' class='tag'><strong>謝典霖</strong></a>（前排左起）、母親鄭汝芬與父親謝新隆，一家三口捲入司法風暴，震驚彰化政壇，還為年底選情投下變數。聯合報系資料照
彰化縣議長謝典霖（前排左起）、母親鄭汝芬與父親謝新隆，一家三口捲入司法風暴，震驚彰化政壇，還為年底選情投下變數。聯合報系資料照

選舉倒數計時，彰化縣議長謝典霖遭檢舉動用公帑輔選，案情上升到謝典霖與父親謝新隆遭收押，謝母鄭汝芬昨晚開庭，至截稿前尚未裁定。這是今年首起議長捲入賄選案，為彰化選情投下震撼彈。

謝典霖胞姐、國民黨立委謝衣鳯昨對此僅回「謝謝關心」。國民黨立法院黨團質疑，民進黨用司法介入選戰。檢方調查的同時，地方已出現連鎖反應，地方摸彩和親子活動等相繼喊卡，就怕踩到賄選紅線。

謝典霖六月廿三日在縣議會宴會廳席開十桌，與參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃及地方人士餐敘，與會者拍照上傳臉書後，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑謝違反行政中立，彰檢分案調查。

彰檢指揮彰化調查站七月約談縣議會相關人員，並帶回證卷；九月初分頭搜索謝典霖等十多人辦公室與住處，前天約談廿多人後移送彰檢複訊；昨當場逮捕謝典霖、謝新隆、鄭汝芬與謝典霖服務處主任劉宸佑、縣議會法制主任黃于賓並聲押；陳貞妃及地方人士等七人，分別以三萬元至十萬元交保。

彰化地院昨傍晚起開庭，晚間八時許以謝新隆涉期約賄選，裁定羈押並禁止通信接見，黃于賓和劉宸佑各卅萬交保。

彰檢表示，謝典霖等人在議會招待陳貞妃與地方人事案，除詐取公款辦理餐會賄選，另發現謝典霖等數次巧立名目詐取公款私用，共涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物、行使登載不實公文書、投票行賄等罪嫌重大，向法院聲押。

據了解，此案為二○二六年選舉首樁議長涉賄遭聲押案，連同謝新隆、鄭汝芬都是地方要角，衝擊彰化縣長、議長與溪湖鎮長選情。

熟悉彰化議會生態人士表示，議會六月舉辦餐會的方式與往常相仿，以前從未出事，這次「卡」在選舉敏感時刻，尤其餐會主角是謝典霖表姑陳貞妃，陳參選溪湖鎮長，與支持她的民代、地方人士在縣議會新館宴會廳用餐，即使自掏腰包也惹人議論。

國民黨文傳會主委陳以信說，查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立，絕不應淪為任何政黨打擊政治對手的政治打手。

吳音寧在臉書表示，問題不在誰指出，而是是否有犯罪事實，尊重司法偵查，請國民黨不要模糊焦點。

法界強調，選罷法投票行賄罪的關鍵核心，在於主觀行賄犯意與客觀對價關係，且須達到足以及時影響選民投票意願。

謝典霖 彰化 收押 謝衣鳯

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