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全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

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新聞眼／謝家司法風暴 恐掀骨牌效應

聯合報／ 本報記者林敬家簡慧珍

彰化縣議長謝典霖與其父母地方大老謝新隆、前立委鄭汝芬涉入司法案件，不僅震撼彰化政壇，這場風暴對謝家政治版圖也堪稱重擊；這牽動謝典霖議長寶座，波及國民黨縣長參選人魏平政的選情，甚至會衝擊謝典霖胞姊謝衣鳯兩年後的立委連任布局。

謝典霖二○○九年起擔任議長至今，連任四屆，如今捲入司法官司，恐成今年選舉難以迴避的包袱；就算順利連任縣議員，在議長一役對上現任副議長許原龍的挑戰，局面已不同。

彰化「南霸天」一家出過三位立委，從謝典霖祖父謝言信、母親鄭汝芬到現在的胞姐謝衣鳯，實力雄厚。謝家為顧及謝典霖議長寶座，不願謝衣鳯參選彰化縣長，轉而支持魏平政，由鄭汝芬出任魏平政的競選顧問團長，謝典霖替魏站台輔選。

魏平政本就有藍營整合、彰化縣長王惠美不支持等問題，他在南彰的助力謝家再遭司法牽制，讓艱難的選情雪上加霜。

同樣背靠謝家支持的，是謝典霖表姑、參選溪湖鎮長的陳貞妃，她就是涉案餐會的主角，雖獲交保，但為溪湖鎮長選情投下變數。陳貞妃原有謝家全力支持，並獲藍營整合地方力量，力壓尋求連任的無黨籍現任鎮長何炳樺。

政壇認為，謝家當初顧及司法與政治風險，不讓謝衣鳯參選縣長；如今司法風暴仍燒進謝家，若案情擴大，謝家地方組織、人脈及政治形象都受牽制，謝衣鳯二○二八尋求立委連任難置身事外。

中台灣藍營地方家族政治實力雄厚，繼台中顏家、彰化謝家相繼捲入司法風波，綠營藉司法瓦解藍營基層的政治解讀也滿天飛。尤其謝案由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧七月在臉書公開質疑後，檢調九月分案調查，除撼動謝家影響力，也讓綠營有機會捲土重來。

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