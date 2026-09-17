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疑受高人指點助張俊傑棄保潛逃 竹聯幫「小麥可」陳威達聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，從台北一路變裝南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝後，陳威達今天竟主動向警方投案，台北檢署複認為，陳威達僅是接受指令的執行者，背後有影武者未到案，有高度串滅證之虞，訊後向法院聲押禁見、併限制出境出海。

據了解，陳威達到案後，對於是受誰指使協助張俊傑逃亡，他僅供稱「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙這單就能拿回欠款，但款項還沒收到，至於張俊傑要逃往何處，他並不知情。

據調查，張俊傑在大安森林公園破壞電子手環是監視器死角，無法證明是陳威達所為，陳威達也否認毀損公物，還聲稱不知道張俊傑身分，就是幫忙把人送往南部，但檢方認為他出面投案是「有備而來」，動機可議，未採信說詞。

檢警研判，陳威達過去有豐富逃亡經驗，為何選在發布通緝後主動投案，可能原因有二，第一是張俊傑已出境，陳威達已完成「階段性任務」，由於藏匿人犯非重罪，即便投案未來也不會重判。

第二原因是張俊傑涉入共諜、在台發展組織，危害國家安全，協助張俊傑逃亡等於是跟司法機關作對，黑幫憂心恐因此遭檢警調大力掃蕩，在面臨巨大壓力下，索性要陳威達出面投案。

據指出，陳威達對於張俊傑逃亡路線是誰策畫？途中如何聯繫輪流接應的友人？這幾天窩藏在哪？他僅回答自己這些天躲在台中、彰化，但對其他問題多保持緘默，或是隨便回答，未提供任何有價值線索。

陳威達13年前犯下立法院旁鎮江街槍擊案，被害人是時任中國公關顧問公司負責人李世仁，陳威達事後冒用他人護照潛逃大陸，2015年在上海落網，被警方押解返台，對比當年返台的銳利眼神，陳威達這次牽扯國安案件遭偵辦，眼神透露出緊張與不安，檢警研判整起事件背後有黑幫組織運作。

陳威達9月6日陪同張俊傑從台北一路逃往嘉義，途中借用司機電話打給友人周煥凱借車，再將張俊傑交給陳厚彰，9月7日陳威達還車給周煥凱後，搭乘友人潘信義的車北上台中。

此外，新店分局17日在台南歸仁拘提從事裝潢的伍恩廷，伍男涉提供車輛給其他未到案的共犯，載張俊傑上國道在南部流竄，伍男是全案第8名被捕的接應共犯，檢方訊後諭令20萬交保、限制出境出海。

竹聯幫義堂要角陳威達涉協助張俊傑變裝棄保潛逃，今主動向警方投案，檢方訊後聲押禁見。記者余承翰／攝影
竹聯幫義堂要角陳威達涉協助張俊傑變裝棄保潛逃，今主動向警方投案，檢方訊後聲押禁見。記者余承翰／攝影

張俊傑 小麥 竹聯幫

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