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家總：少顧老應列長照優先支持對象

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫／台北報導

高雄市發生孫子對祖母殺人未遂案，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，年輕照顧者處於人生起步階段，照顧責任易與求學、進入職場等人生規畫衝突，應列為長照系統優先支持對象；台北醫學大學附設醫院精神科醫師洪珊說，年輕照顧者常未察覺壓力不堪負荷，不易求助。

過去各界討論長照悲歌較關注「老老照顧」，隨人口結構改變，愈來愈多青少年扛起照顧責任。陳景寧說，國際間通常將廿五歲或四十歲以下照顧者視為年輕照顧者，相較中壯年照顧者，年輕人面對突如其來的照顧責任，人生閱歷及心理準備不足，易產生「為什麼是我承擔」心理衝突。

她說，政府三月公布年輕照顧者支持措施，提供持續升學者住宿型機構或日照中心等補助，但年輕照顧者若就業或屬於未升學人口，相關支持可能出現落差；教育部門應強化校園支持系統，提高學校對年輕照顧者辨識及協助能力，當年輕照顧者離開學校、進入職場後，現階段社會也缺乏明確的求助機制，應建立銜接支持。

洪珊表示，年輕人被認為應更懂得尋求資源、對外求助，但並非如此，許多年輕照顧者常認為自己是家中相對健康、較有能力的人，產生「我不能喊累」、「我必須撐下去」想法，不易承認超出負荷，即使知道哪裡有資源，能不能求助是另一回事。

陳景寧說，內政部應檢討廢除孝行獎，過去六年得獎者逾八成為廿四歲以下年輕照顧者，僅透過獎項表揚卻未處理年輕人承擔照顧責任衝突，無法解決問題。

衛福部長照司副司長吳希文說，經地方政府回報，由同住案主女兒及兒子擔任主要照顧者，曾姓男子是協助角色，非主要照顧者；衛福部建置青少年照顧者支持計畫，針對就學中廿五歲以下年輕照顧者，提供分級長照服務及相關支持。

長照 照顧者 殺人未遂

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