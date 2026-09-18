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助張俊傑潛逃 竹聯幫小麥可投案 說詞避重就輕

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

立委高金素梅前助理<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>棄保潛逃，<a href='/search/tagging/2/竹聯幫' rel='竹聯幫' data-rel='/2/103632' class='tag'><strong>竹聯幫</strong></a>分子陳威達（圖）涉嫌協助逃亡，昨投案被解送台北地檢署歸案。記者余承翰／攝影
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，竹聯幫分子陳威達（圖）涉嫌協助逃亡，昨投案被解送台北地檢署歸案。記者余承翰／攝影

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案棄保潛逃，竹聯幫義堂分子「小麥可」陳威達涉協助破壞電子手環陪同逃亡，陳昨向刑事局投案，被押往交由新北市新店警分局偵辦，稱不認識張，受債務人請託，幫忙就能拿回欠款，警方未採信，詢後解送歸案，台北地檢署聲押禁見並限制出境出海。

陳威達昨透過律師聯繫刑事局表達要投案，他到案否認知悉張俊傑是高金素梅前助理，稱不認識張，「叫我辦事的人欠我錢」，受債務人請託，陪同張從台北大安森林公園南下嘉義，完成就能拿回欠款，看見張時已無電子手環，至於張計畫逃往何處，他不知情。

檢警問是否已拿回欠款？這幾天藏匿何處？陳威達稱還沒拿回錢，都躲在台中、彰化等地，對於如何安排逃亡路線、途中如何聯繫輪流接應友人及藏匿地點，他大多保持緘默或避重就輕，未提供任何有價值線索，口風相當緊。

檢警清查，陳威達喜好博弈，近來欠不少賭債，與他所說有人欠他錢有很大出入，因投案時間在接應共犯落網後，藏匿人犯並非重罪，不排除已順利安排張俊傑偷渡，經沙盤演練才投案，由於陳曾涉犯立法院旁槍擊案，冒用護照潛逃大陸，有縝密逃亡計畫，研判張逃亡背後有黑幫組織串連運作，有藏鏡人操盤，陳僅是執行者。

據調查，陳威達本月六日陪同張俊傑變裝，從台北、桃園逃往嘉義，途中借用司機電話打給友人周煥凱借車，將張俊傑交給陳厚彰，七日陳威達還車後，搭乘雲林友人潘信義的車北上，抵達台中後去向不明。

此外，從事裝潢的伍恩廷本月十一日提供車輛給其他共犯，載張俊傑上國道在台南、高雄流竄，前天在台南被拘提，為第八名被抓的接應共犯，他稱只是借車給朋友，不知要載誰，檢方令廿萬元交保、限制出境出海。

張俊傑 小麥 竹聯幫

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