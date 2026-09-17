張俊傑棄保潛逃 陳威達剪手鐶幫跑路投案…北檢聲押禁見

立委高金素梅助理張俊傑棄保潛逃，涉嫌破壞電子手鐶並協助逃亡的陳威達今天表達投案意願後遭警方逮捕。台北地檢署複訊後，深夜聲請羈押禁見。

張俊傑涉嫌與無黨籍立委高金素梅詐領助理費等案，北檢今年6月間依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保並配戴電子手鐶，9月6日破壞手鐶逃匿，台北地方法院發布通緝。

檢警追查發現，張俊傑逃亡期間頻繁更換交通工具，由多人以不同車輛接力載送，藉跨縣市移動、藏匿及反覆換車規避追查；另查出陳威達涉嫌動手破壞電子手鐶，並疑協助安排張俊傑逃亡。北檢14日對張俊傑及陳威達發布通緝。

刑事局偵一大隊接獲陳威達有意投案情資，今天下午1時30分派員前往台北市中正區武昌街一段逮捕陳威達，經指紋辨識確認身分後製作通緝筆錄，再由新北市刑大押回新店分局接續詢問。

警方晚間將陳威達移送北檢，檢察官複訊後，於深夜向台北地方法院聲請羈押禁見。

張俊傑目前仍遭通緝，檢警持續追查其下落及相關協助逃亡人員。