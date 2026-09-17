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網路貼持槍影片恐嚇國家元首 台中男遭中檢聲押獲准

中央社／ 台中17日電

陳姓男子日前在網路張貼持槍射擊影片，並恐嚇現任國家元首，案經台中警方循線將他逮捕到案，並查扣改造手槍等證物，經檢方複訊後今天依恐嚇等罪，向法院聲請羈押獲准。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方獲報被告陳男於公開社群網路，張貼持槍射擊影片，並恐嚇現任國家元首、不特定公眾等案件，由檢察官指揮台中市警察局清水分局偵辦。

警方於16日拘提陳男到案，並扣得改造手槍、空氣槍及子彈等物。檢察官於今天複訊後，認定陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇公眾等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據、反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

案經台中地院今天晚間召開羈押庭審理後，認定有羈押原因與必要，裁定羈押陳男。

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