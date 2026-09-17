網路貼持槍影片恐嚇國家元首 台中男遭中檢聲押獲准

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中協助張俊傑破壞電子手環，再從台北陪同南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝後，陳威達藏匿多日後，今天主動向警方投案，對於受誰指使襄助張俊傑逃亡，陳威達供稱，「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙就能拿回欠款，但警方未採信說詞，晚間解送台北地檢署歸案。

2026-09-17 20:46