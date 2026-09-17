震撼政壇！彰化「南霸天」謝家大家長謝新隆涉期約賄選遭收押

彰化縣議長謝典霖及父母涉期約賄選，被移送彰化地方法院審理，法官裁定謝新隆押禁見，服務處秘書劉宸佑、彰化縣議會法制室主任黃于賓均以30萬元交保並限制住居。

謝典霖等人涉嫌在縣議會席開10桌，為溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請地方人士，彰化地檢署指揮彰化調查站搜索九處，昨天約談謝典霖和他的父親謝新隆、母親前立法委員鄭汝芬，及縣議會黃于賓、服務處秘書劉宸佑、陳貞妃（謝典霖的表姑）等20多人後移送彰檢複訊。

謝典霖和父母謝新隆、鄭汝芬、劉宸佑、黃于賓今被移送彰化地院審理，陳貞妃等7人各以3萬元至10萬元交保。

經彰化地院法官審理，晚間8點已完成訊問謝新隆、劉宸佑、黃于賓，裁定謝新隆應予羈押，並禁止通信接見；劉宸佑、黃于賓均准以30萬元交保並限制住居。

此外，謝典霖等人另涉巧立名目詐取公款私用，涉犯貪汙治罪條例等3罪，因此向法院聲押，且有擴大深入追查的必要。