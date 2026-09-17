彰化議長謝典霖等涉賄選遭聲押 父謝新隆率先被押

彰化縣議長謝典霖今年6月舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動，遭檢舉動用公帑輔選他競選下屆溪湖鎮長的表姑陳貞妃，彰化地檢署偵訊後，依違反選罷法昨聲押謝典霖等五人，陳貞妃等七人以三萬元至十萬元交保。

彰化地院傍晚開庭，彰檢表示，已完成被告謝新隆、劉宸佑、黃于賓訊問，法官裁定被告謝新隆應予羈押，並禁止通信接見；被告劉宸佑、黃于賓准以30萬元交保，並限制住居。謝典霖、謝母鄭汝芬仍待裁定。

2026九合一大選在即，彰化縣議長、溪湖鎮長的選舉白熱化，謝典霖6月23日在縣議會新館宴會廳席開十桌，會後有地方人士拍照上傳臉書被發現，行政院中部聯合中心副執行長吳音寧在臉書質疑謝典霖違反選舉行政中立，彰檢分案調查。

彰檢指揮彰化調查站7月約談縣議會相關人員並帶回證卷，9月初分頭搜索謝典霖等10多人辦公室和住處，前天約談20多人後移送彰檢複訊，昨當場逮捕謝典霖和父親謝新隆、母親前立法委員鄭汝芬、劉姓服務處主任、縣議會黃姓主任並聲押，陳貞妃及民代、地方人士7人分別以3萬元至10萬元交保。

彰檢稍後補充說明，偵辦謝典霖等人在縣議會招待陳貞妃及地方人士一案，除詐取公款辦理餐會賄選外，另又發現謝典霖等人數次巧立名目詐取公款私用，共涉犯貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物、行使登載不實公文書、投票行賄等罪嫌重大，除向法院聲請羈押且擴大深入追查的必要。

據了解，這是全國第一樁縣議長涉及賄選遭聲押，將影響彰化縣議長選情，也衝擊溪湖鎮長選情。彰化縣議長兩強相爭，溪湖鎮長藍綠對決，地方密切注意情勢變化，獲交保的民代更是人心惶惶，都擔心影響選情。

熟知彰化縣議會接待地方民眾運作模式的地方人士指出，縣議會6月23日舉辦餐會的方式跟往常沒不同，以前都沒事，這次卻「卡」在選舉敏感時刻，尤其餐會主角是縣議長謝典霖的表姑陳貞妃，陳貞妃是溪湖鎮長候選人，和支持她的民代、地方人士使用縣議會新館宴會廳用餐，即使自掏腰包也惹人議論，不知為何謝家沒考慮這一點。