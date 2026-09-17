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張俊傑涉共諜棄保潛逃 竹聯義堂「小麥可」協助落跑動機曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中協助張俊傑破壞電子手環，再從台北陪同南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝後，陳威達藏匿多日後，今天主動向警方投案，對於受誰指使襄助張俊傑逃亡，陳威達供稱，「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙就能拿回欠款，但警方未採信說詞，晚間解送台北地檢署歸案。

據了解，陳威達投案是「有備而來」，他否認幫助張俊傑在大安森林公園破壞電子手環，強調是「受債務人請託」，陪同張俊傑從台北南下嘉義，完成這項任務就能拿回欠款，至於張俊傑要逃往何處，他並不知情。檢警研判張俊傑仍在境內，正全面追緝。

另外，對於是否認識出借車輛的嘉義男子周煥凱等人？跟接應的友人潘信義有何關係？這幾天藏匿在哪？陳威達大多保持緘默，口風相當緊，未提供有價值的線索。

此外，新店分局昨天在台南歸仁拘提從事裝潢的伍恩廷，伍男負責提供車輛給張俊傑逃亡，也是全案第8名接應共犯，但她強調只是出借車輛給朋友，不知張俊傑身分，檢方訊後諭令20萬交保、限制出境出海。全案尚有2至3名接應共犯未到案。

竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達涉協助張俊傑逃亡遭通緝，晚間解送台北地檢署歸案。記者余承翰／攝影
竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達涉協助張俊傑逃亡遭通緝，晚間解送台北地檢署歸案。記者余承翰／攝影

張俊傑 共諜 小麥

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