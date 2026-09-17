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網購收款喬不攏變全武行！2陸女捲入 小黃司機怒喊「3個攻擊我1個」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區市府捷運站外今天中午爆發街頭衝突，46歲陳姓女子網購商品，由店家委託何姓計程車司機送貨，雙方因收款方式談不攏爆發口角，陳女同行2名陸籍女子也捲入衝突；警方調閱監視器，確認陳女、宋女及何男都有動手，詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，陳女透過網路訂購商品，店家今天委託何姓計程車司機代為送達，何男中午12時14分許抵達信義區市府捷運站附近交貨，雙方卻因收款方式認知不同發生爭執，隨後從口角演變成肢體衝突。

陳女當時與李女、宋女同行，其中李、宋2人為陸籍、持台灣居留證。網路流傳影片可見，雙方在路旁拉扯、推打，何男一度被推倒在地，現場相當混亂；影片中還可聽見何男大喊：「你們三個攻擊我一個！」相關畫面曝光後迅速在社群引發討論。

警方獲報趕抵現場，並調閱周邊監視器釐清經過，確認陳女、宋女及何男3人確實有動手，陸續通知相關人到場說明，雙方提出傷害告訴，警方詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方到場隔開雙方並詢問紛爭詳情。記者廖炳棋／翻攝
警方到場隔開雙方並詢問紛爭詳情。記者廖炳棋／翻攝

網購 司機 衝突

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