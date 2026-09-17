新竹地檢集結各界反毒反賄選 捐快篩試劑強化毒駕查緝

為強化第一線防制毒駕及新興毒品執法量能，並因應地方公職人員選舉，新竹地方檢察署今天舉辦「守護新竹‧支援集結—防毒治安補給暨反賄選神隊友宣示儀式」，邀集檢察、警政、司法保護及科技、醫療、金融、百貨、運動等領域代表，透過捐贈毒品唾液快篩試劑、反賄選宣導及跨領域宣示，凝聚各界反毒、反賄選力量。

法務部常務次長馮成、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、新竹地檢署柯宜汾檢察長等人出席，新竹縣、市警政、司法保護團體及各領域「反賄選神隊友」代表也到場，展現公私部門跨域合作。

馮成表示，守護社會安全就像一場團隊賽，無論反毒或反賄選，都需要政府與民間共同參與，也期盼企業、社區及各行各業成為「反賄選神隊友」，共同守護乾淨選風。

張斗輝指出，新興毒品及毒駕對用路人與第一線執法人員都造成風險，此次捐贈快篩試劑，有助提升第一線執法量能，也肯定新竹地檢結合各界力量投入反賄選宣導。

柯宜汾表示，本次活動核心就是「需要支援的地方，把力量接上」，透過更生保護、犯罪被害人保護團體補充第一線執法資源，並集結科技、醫療、金融、百貨及運動等領域夥伴，讓反賄選宣導走進民眾日常生活。

活動中，由台灣更生保護會新竹分會及犯罪被害人保護協會台灣新竹分會共同捐贈毒品唾液快篩試劑予新竹縣、市警察局，供第一線員警執法使用，強化新興毒品及毒駕查緝量能。隨後並啟動「支援反賄選」行動，由各領域代表共同進行「反賄選神隊友支援宣示」。

現場也播放由新竹地檢檢察官蘇聖峯、李澤楊、盧又瑄、廖宇晨及新竹御嵿攻城獅球員梁瀚共同拍攝的反賄選宣導影片，以及各行各業響應反賄選宣導的影片，盼透過不同產業及生活場域擴大宣導觸及。

新竹地檢呼籲，民眾應拒絕毒品、遠離毒駕，並共同支持反賄選，發現不法情資勇於檢舉，一起守護新竹治安及選舉公正，讓「選舉公正投，幸福長久」落實於日常生活。

新竹地檢呼籲，民眾應拒絕毒品、遠離毒駕，並共同支持反賄選，發現不法情資勇於檢舉，一起守護新竹治安及選舉公正。記者郭政芬／攝影