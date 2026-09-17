宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

彰化縣議長謝典霖等人涉嫌在縣議會，為溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請地方人士，彰化地檢署偵辦今下午補充對外說明，發現謝典霖等人巧立名目詐取公款私用，涉犯貪汙治罪條例等3罪，因此向法耽聲押，且有擴大深入追查的必要。

彰檢表示，偵辦謝典霖等人在縣議會招待陳貞妃及地方人士一案，除詐取公款辦理餐會賄選外，另又發現謝典霖等人數次巧立名目詐取公款私用，共涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物，及刑法第216條、第213條行使登載不實公文書、公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄等罪嫌重大，向法院聲請羈押，本案有擴大深入追查之必要。

陳貞妃是謝典霖的表姑，競選下屆溪湖鎮長，謝典霖6月23日在縣議會新館席開10桌宴請縣議員、地方士紳，行政院中部聯合中心副執行長吳音寧在臉書揭露並質疑違反行政中立，彰檢分案調查，搜索相關人員辦公室和住處，昨帶回謝典霖和父親謝新隆、母親前立法委員鄭汝芬，及陳貞妃、民代、地方人士20多人偵訊。

彰檢今複訊，當場逮捕謝典霖和父母、劉姓助理、縣議會黃姓主管，陳貞妃等7人以3至10萬元交保。彰化地方法院下午4點半舉辦羈押庭。