快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣議長謝典霖等人涉嫌在縣議會，為溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請地方人士，彰化地檢署偵辦今下午補充對外說明，發現謝典霖等人巧立名目詐取公款私用，涉犯貪汙治罪條例等3罪，因此向法耽聲押，且有擴大深入追查的必要。

彰檢表示，偵辦謝典霖等人在縣議會招待陳貞妃及地方人士一案，除詐取公款辦理餐會賄選外，另又發現謝典霖等人數次巧立名目詐取公款私用，共涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物，及刑法第216條、第213條行使登載不實公文書、公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄等罪嫌重大，向法院聲請羈押，本案有擴大深入追查之必要。

陳貞妃是謝典霖的表姑，競選下屆溪湖鎮長，謝典霖6月23日在縣議會新館席開10桌宴請縣議員、地方士紳，行政院中部聯合中心副執行長吳音寧在臉書揭露並質疑違反行政中立，彰檢分案調查，搜索相關人員辦公室和住處，昨帶回謝典霖和父親謝新隆、母親前立法委員鄭汝芬，及陳貞妃、民代、地方人士20多人偵訊。

彰檢今複訊，當場逮捕謝典霖和父母、劉姓助理、縣議會黃姓主管，陳貞妃等7人以3至10萬元交保。彰化地方法院下午4點半舉辦羈押庭。

彰化地檢署載謝典霖和父母到彰化地方法院。記者黃仲裕／攝影
彰化地檢署載謝典霖和父母到彰化地方法院。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 謝典霖 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化縣議長在縣議會為表姑舉辦餐會遭聲押 影響溪湖鎮長選情

謝典霖家族疑涉賄選遭聲押 國民黨：吳音寧一指控 檢調就出手？

謝典霖宴客案5人遭聲押 吳音寧指尊重司法

謝典霖涉賄遭聲押藍盼辦案政治中立　綠：尊重司法

相關新聞

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

彰化縣議長謝典霖等人涉嫌在縣議會，為溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請地方人士，彰化地檢署偵辦今下午補充對外說明，發現謝典霖等人巧立名目詐取公款私用，涉犯貪汙治罪條例等3罪，因此向法耽聲押，且有擴大深入追查的必要。

影／高金素梅前助理潛逃12天現身台南借車 檢警逮第8名共犯

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中安排逃亡路線，前天對張俊傑及陳威達發布通緝，專案小組查出，本月11日，張俊傑透過友人出面，到台南向1名伍姓裝潢工人借車，繼續在南台灣流竄，新店分局昨天在歸仁拘提伍男，也是全案第8名共犯，研判張俊傑仍在境內。

涉助高金素梅助理張俊傑潛逃 竹聯幫陳威達押送新店分局偵訊

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中協助張俊傑破壞電子手環，再從台北陪同張俊傑南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝。「小麥可」陳威達透過律師聯繫刑事局主動投案，下午由律師陪同前往刑事局歸案，並押解前往新店警分局偵訊中。

32歲男涉毒駕撞死人！苗檢起訴不能安全駕駛致死罪 最重可處無期徒刑

32歲林姓男子今年5月25日晚間在苗栗縣三灣鄉縣道124乙線，涉嫌毒駕撞死行人李姓老翁，苗栗地檢署檢察官陳信甫今天偵查終結，依不能安全駕駛動力交通工具致死罪嫌提起公訴，最重可處無期徒刑，苗檢強調對毒駕犯罪零容忍。

他發文預告引爆警政署「殺死所有警察」還貼身分證 警方抓到人了

今天才傳出Threads有網友發文預告將在中正紀念堂無差別攻擊，孰料又有另名劉姓網友在個人臉書上發文，稱將在18日晚上9點，開車載炸藥引爆警政署，嗆聲「警政署將陷入火海」、「混亂中會殺死所有警察」。北市警方已通報台中警方抓人。

蘆洲淡水河堤外樹下 男子多處刀傷血流滿地送醫不治

新北市二重疏洪道2號越堤道旁自行車道今天下午1時許，有民眾路過發現1名年約60幾歲男子倒臥在路旁，身旁有大片血跡已經沒有生命徵象，救護車獲報趕抵將男子送到淡水馬偕醫院急救，下午2時許宣告不治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。