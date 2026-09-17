32歲男涉毒駕撞死人！苗檢起訴不能安全駕駛致死罪 最重可處無期徒刑

32歲林姓男子今年5月25日晚間在苗栗縣三灣鄉縣道124乙線，涉嫌毒駕撞死行人李姓老翁，苗栗地檢署檢察官陳信甫今天偵查終結，依不能安全駕駛動力交通工具致死罪嫌提起公訴，最重可處無期徒刑，苗檢強調對毒駕犯罪零容忍。

檢警調查，林男5月25日施用毒品後，晚間9點多騎車在苗栗縣三灣鄉，騎機車自後撞擊行走在124乙線李姓老翁（82歲），頭份分局員警獲報到場，現行犯逮捕林男，移送苗栗地檢署偵辦，檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准，李姓老翁經送醫救治，6月3日凌晨不治死亡。

陳信甫今天偵查終結，林男尿液檢測有第三級毒品去甲基愷他命的陽性反應，並已達行政院公告品項及濃度值以上，

林曾涉犯刑法第185條之3第3項不能安全駕駛罪，經有罪判決確定，10年內再犯因而致人於死，所犯最重可處無期徒刑，今天提起公訴。

苗檢強調持續遵循法務部、高等檢察署指示強力執法方針，結合警察機關全力查緝毒駕，呼籲民眾切勿以身試法，檢方對於漠視公共安全之毒駕行為，從嚴追訴，絕不寬貸，以彰顯對毒駕犯罪零容忍決心。