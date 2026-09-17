快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

他發文預告引爆警政署「殺死所有警察」還貼身分證 警方抓到人了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天才傳出Threads有網友發文預告將在中正紀念堂無差別攻擊，孰料又有另名劉姓網友在個人臉書上發文，稱將在18日晚上9點，開車載炸藥引爆警政署，嗆聲「警政署將陷入火海」、「混亂中會殺死所有警察」。北市警方已通報台中警方抓人。

據了解，該名網友在貼文不只附上身分證字號，還打出戶籍地址和電話號碼，貼文寫下，將在2026年9月18號晚間九點，駕駛豐田轎車攜帶炸藥引爆警政署，已製備好所需要的炸藥以及引爆裝置，車輛也在附近預備好，警政署將陷入火海死，警察的殘骸將遍地都是，在混亂中會持金牛座改造手槍以及匕首刺殺在場的所有警務人員。

北市警中正一分局證實接獲報案，並根據發文者身分資料，通報台中市警方抓人；據了解，台中市警方已接觸到該名男子，目前仍在確認他精神狀況，並評估是否須送醫。

劉姓網友今天在個人臉書上發文，稱將在18日晚上9點，開車載炸藥引爆警政署，嗆聲「警政署將陷入火海」、「混亂中會殺死所有警察」，北市警方已通報台中警方抓人。圖／截自臉書
劉姓網友今天在個人臉書上發文，稱將在18日晚上9點，開車載炸藥引爆警政署，嗆聲「警政署將陷入火海」、「混亂中會殺死所有警察」，北市警方已通報台中警方抓人。圖／截自臉書

警政署 身分證 警察

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

警政署督察室警官涉毒被逮 「開房間」忘記帶走吸食器曝光

警政署警務正涉施用安毒10萬元交保 罵髒話、奔跑跌倒狼狽離去

花蓮男持雙刀街頭揚言尋仇砍警未遂 逃2公里爬屋頂對峙落網

喬裝偵查 逮雙屍殺手

相關新聞

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

彰化縣議長謝典霖等人涉嫌在縣議會，為溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請地方人士，彰化地檢署偵辦今下午補充對外說明，發現謝典霖等人巧立名目詐取公款私用，涉犯貪汙治罪條例等3罪，因此向法耽聲押，且有擴大深入追查的必要。

影／高金素梅前助理潛逃12天現身台南借車 檢警逮第8名共犯

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中安排逃亡路線，前天對張俊傑及陳威達發布通緝，專案小組查出，本月11日，張俊傑透過友人出面，到台南向1名伍姓裝潢工人借車，繼續在南台灣流竄，新店分局昨天在歸仁拘提伍男，也是全案第8名共犯，研判張俊傑仍在境內。

涉助高金素梅助理張俊傑潛逃 竹聯幫陳威達押送新店分局偵訊

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達居中協助張俊傑破壞電子手環，再從台北陪同張俊傑南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝。「小麥可」陳威達透過律師聯繫刑事局主動投案，下午由律師陪同前往刑事局歸案，並押解前往新店警分局偵訊中。

網購收款喬不攏變全武行！2陸女捲入 小黃司機怒喊「3個攻擊我1個」

台北市信義區市府捷運站外今天中午爆發街頭衝突，46歲陳姓女子網購商品，由店家委託何姓計程車司機送貨，雙方因收款方式談不攏爆發口角，陳女同行2名陸籍女子也捲入衝突；警方調閱監視器，確認陳女、宋女及何男都有動手，詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

32歲男涉毒駕撞死人！苗檢起訴不能安全駕駛致死罪 最重可處無期徒刑

32歲林姓男子今年5月25日晚間在苗栗縣三灣鄉縣道124乙線，涉嫌毒駕撞死行人李姓老翁，苗栗地檢署檢察官陳信甫今天偵查終結，依不能安全駕駛動力交通工具致死罪嫌提起公訴，最重可處無期徒刑，苗檢強調對毒駕犯罪零容忍。

他發文預告引爆警政署「殺死所有警察」還貼身分證 警方抓到人了

今天才傳出Threads有網友發文預告將在中正紀念堂無差別攻擊，孰料又有另名劉姓網友在個人臉書上發文，稱將在18日晚上9點，開車載炸藥引爆警政署，嗆聲「警政署將陷入火海」、「混亂中會殺死所有警察」。北市警方已通報台中警方抓人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。