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他發文預告引爆警政署「殺死所有警察」還貼身分證 警方抓到人了
今天才傳出Threads有網友發文預告將在中正紀念堂無差別攻擊，孰料又有另名劉姓網友在個人臉書上發文，稱將在18日晚上9點，開車載炸藥引爆警政署，嗆聲「警政署將陷入火海」、「混亂中會殺死所有警察」。北市警方已通報台中警方抓人。
據了解，該名網友在貼文不只附上身分證字號，還打出戶籍地址和電話號碼，貼文寫下，將在2026年9月18號晚間九點，駕駛豐田轎車攜帶炸藥引爆警政署，已製備好所需要的炸藥以及引爆裝置，車輛也在附近預備好，警政署將陷入火海死，警察的殘骸將遍地都是，在混亂中會持金牛座改造手槍以及匕首刺殺在場的所有警務人員。
北市警中正一分局證實接獲報案，並根據發文者身分資料，通報台中市警方抓人；據了解，台中市警方已接觸到該名男子，目前仍在確認他精神狀況，並評估是否須送醫。
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