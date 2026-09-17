恐嚇引爆警政署...殘骸滿地都是 台中警急上門找到人帶回了解中

台中1名劉姓男子今在社群發文，揚言明天9月18日晚上要攜帶炸藥引爆警政署，甚至恫嚇稱「警政署將陷入火海，死警察的殘骸遍地都是」語出驚人，台中第四分局獲報已到劉男家訪查，並先將劉帶回釐清中。

根據劉男發文，他具名並留下身分證字號、南屯區住址，甚至連手機號碼都有，他並預告2026年9月18日晚上9點，駕駛豐田轎車攜帶炸藥引爆警政署。

發文還說，他已經準備好需要的炸藥、引爆裝置，車輛已經在附近準備好，並恐嚇稱「警政署將陷入火海，死警察的殘骸將遍地都是」，他還揚言「在混亂中我會持金牛座改造手槍，以及匕首刺殺在場的所有警務人員。」

對此，台中市第四分局獲報後，已經派員前往劉男住處了解，並將人帶回清查。