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竹市警聯手海巡破大型毒工廠 起獲60公斤毒原液、可製10萬包毒咖啡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

葉姓、林姓男子是毒品人口，兩人和組販毒集團在桃竹苗地區承租多處廠房及空屋作為分批存放或轉移製毒原料、成品及製毒器具據點。新竹市警二分局與海巡署偵防分署新竹查緝隊掌握情資，今年3月在苗栗縣頭份市及桃園市蘆竹區等地區破獲「4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵，多作為毒品咖啡包及彩虹菸添加物）」三級毒品工廠並將兩人逮捕，當場起獲60公斤各類毒品原液，預估可做成10萬包毒咖啡，市價約5000萬元。

海巡署新竹查緝隊指出，該製毒集團在桃竹苗地區承租多處廠房及空屋，作為分批存放或轉移製毒原料、成品及製毒器具據點。這次破獲的製毒工廠設於桃園一處工業區內，緊鄰塑膠工廠，販毒集團企圖利用塑膠工廠散發的化學氣味掩護製毒過程產生的異味，藉此躲避警方查緝。

專案小組歷經數月情資整合、大數據分析及科技裝備蒐證，成功掌握製毒據點及販毒集團犯罪動態後，今年3月持搜索票攻堅，趁犯嫌進入製毒工廠之際，一舉查緝到案，並於現場查扣第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮(喵喵)」計42.84公斤、第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」計13.14公斤、第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」計8公斤，另查獲相關化學原料及製毒器具，及時阻斷毒品流入市面，全案依毒品罪嫌移送法辦。

新竹查緝隊副隊長吳峻霆表示，經查，該製毒集團生產的毒品流向遍及全台，北、中、南均有分散銷售情形，目前專案小組仍持續深入追查其他涉案人員及毒品流向，擴大案件偵辦範圍，務求將幕後相關涉案人員一併查緝到案。

新竹市府今舉行破案聯合記者會，由市長高虹安表揚專案小組，肯定警察與海巡等跨機關單位發揮聯合偵查效能，展現從源頭打擊毒品犯罪、維護社會治安的決心。

高虹安說，這次新竹市警方與海巡署合作突破製毒集團分散斷點、利用工業區環境掩護等查緝難題，成功阻止大量毒品流入市面，充分展現跨機關合作的查緝成果。竹市警方積極緝毒，統計今年1至8月共計查獲194件毒駕案件，相較去年同期增加105件，並持續透過教育宣導、路邊攔檢及源頭追查等方式強化毒品防制；市府也將持續提供警政工作所需資源，包括規畫充實空拍機等科技設備及相關訓練，提升大型、複雜案件的偵查效能，持續守護市民安全。

新竹市府今舉行破案聯合記者會，市長高虹安到場了解案情。圖／新竹市政府提供
新竹市府今舉行破案聯合記者會，市長高虹安到場了解案情。圖／新竹市政府提供

專案小組今年3月在苗栗縣頭份市及桃園市蘆竹區等地區破獲「4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵，多作為毒品咖啡包及彩虹菸添加物）」三級毒品工廠，當場起獲60公斤各類毒品原液。圖／新竹市政府提供
專案小組今年3月在苗栗縣頭份市及桃園市蘆竹區等地區破獲「4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵，多作為毒品咖啡包及彩虹菸添加物）」三級毒品工廠，當場起獲60公斤各類毒品原液。圖／新竹市政府提供

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