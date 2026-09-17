南投埔里KTV命案 傑出更生人遭砍28刀頸動脈斷

古姓男子15日深夜在埔里鎮1家KTV與潘姓老闆起衝突被亂刀砍死，全身有28處刀傷，疑頸動脈被割斷致死；古男出獄後在仁愛鄉種菜，經營農業有成，還曾獲選全國傑出更生人表揚。

南投地方檢察署今天表示，16日獲報埔里暴力命案，檢察長周士榆極為重視，指派檢察官陳俊宏指揮南投縣警察局埔里分局偵辦；檢警調查，潘姓被告為1家KTV負責人，15日深夜見49歲古男到店尋找友人，雙方發生口角衝突，潘男持刀揮砍古男，經送醫16日凌晨不治。

南投地檢署表示，員警迅速到場以現行犯逮捕被告，並扣得做案凶器，檢察官偵訊後，初步認定涉犯殺人罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，訊後向南投地方法院聲請對潘男羈押禁見，法院16日晚間裁准。

檢方表示，古男為更生人，多年前出獄後主動求助台灣更生保護會南投分會協助申請貸款，在仁愛鄉清境地區種高麗菜、豌豆等，南投更保除核給急難救助金支付醫療費用及物資關懷，也輔導古男經營事業有成，除貸款已全部還清，民國103年9月也報名台灣更生保護會舉辦「農的傳人」選拔得獎，接受傑出更生人表揚。

被害人今天解剖，周士榆偕同犯罪被害人保護協會台灣南投分會主委吳明賢、南投地檢署主任檢察官吳昇峰前往南投殯儀館慰問家屬，並指示南投犯保提供關懷協助；死者身中28刀，疑左頸部頸動脈割斷致死，確切死因待法務部法醫研究所鑑定報告。